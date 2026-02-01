В этом году в Судогодском округе планируют обновить около 12 километров дорожного покрытия на нескольких важных участках. Работы затронут как межпоселковые пути, так и востребованные

В этом году в Судогодском округе планируют обновить около 12 километров дорожного покрытия на нескольких важных участках. Работы затронут как межпоселковые пути, так и востребованные отрезки региональных трасс. Об этом сообщили в Минтрансе Владимирской области. Работы пройдут на участках следующих дорог: – Никулино – Воровского – Мошок, в том числе более 1 км по пос.