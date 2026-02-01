На конец 2025 года регион оказался в числе трех худших по суммарному коэффициенту рождаемости.

Демографическая ситуация во Владимирской области остается крайне сложной. Это подтверждают свежие данные Росстата. На конец 2025 года регион оказался в числе трех худших по суммарному коэффициенту рождаемости.Этот показатель отражает, сколько детей женщина в среднем родит за свою жизнь, если сохранятся текущие темпы рождаемости в регионе. Для поддержания стабильного населения коэффициент должен быть не ниже 2,1. В настоящее время во Владимирской области он составляет всего 1,059.Стоит отметить, что в 2015 году суммарный коэффициент рождаемости в регионе был значительно выше — 1,706.