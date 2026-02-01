Подозреваемый забил знакомого до смерти на глазах у хозяина квартиры.

Следственные органы Владимирской области завершили работу над уголовным делом в отношении 29-летнего жителя города Струнино. Мужчине официально предъявлено обвинение в совершении убийства согласно первой части 105-й статьи Уголовного кодекса РФ.По версии регионального Следственного комитета, 21 ноября прошлого года фигурант находился в гостях у приятеля в квартале Дубки. В этой же квартире присутствовал еще один местный житель в возрасте 47 лет. В ходе совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемый набросился на оппонента в кухонном помещении.Злоумышленник нанес пострадавшему не менее 29 ударов руками и ногами, целясь в голову и туловище. Владелец жилья попытался утихомирить агрессора словами, однако его попытки не увенчались успехом. Вместо того чтобы обратиться за помощью к медикам или в полицию, хозяин квартиры просто отправился спать. На следующее утро он обнаружил, что избитый гость скончался от полученных травм.В рамках следствия были детально допрошены все свидетели и участники инцидента. Для сбора неопровержимых доказательств вины специалисты провели серию комплексных судебных экспертиз. На данный момент материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для вынесения окончательного решения.