Учительницу из средней школы штата Флорида обвиняют в растлении
14-летнего ученика. Также, по сообщениям полиции, девушке грозит
ответственность за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических
средств.
Учительницу из средней школы штата Флорида обвиняют в растлении
14-летнего ученика. Также, по сообщениям полиции, девушке грозит
ответственность за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических
средств.
26-летняя
преподавательница учебного заведения в
Нью-Смирна-Бич Стефани Петерсон арестована и обвиняется в двух эпизодах непристойного
поведения, а также в передаче психотропных средств лицу, не достигшему возраста
совершеннолетия, сообщило
Управление шерифа округа Волюзия. По материалам расследования, Петерсон
– преподаватель научных дисциплин – стала тесно общаться с учеником восьмого
класса в ноябре прошлого года.
Ребенок сообщил полицейским, что их отношения началось с того, что девушка отправила ему свои интимные
фотографии. Также восьмиклассник заявил, что Петерсон несколько раз забирала
его из дома на автомобиле около одиннадцати часов вечера и подвозила обратно уже
ранним утром.
Во время таких ночных вылазок, по данным расследования, девушка курила с
несовершеннолетним марихуанну и склоняла его к интимной близости, передает
. О тайных
отношениях стало известно взрослым уже только после того, как успеваемость ребенка в школе
начала хромать. Петерсон
пыталась убедить школьника, что
об их связи никто не должен знать, однако парень все-таки рассказал обо всем родителям, после чего информация была
передана в отдел полиции.
После скандала Стефани Петерсон официально
уволилась с поста преподавателя средней школы. Также установлен залог за ее
освобождение в размере 25 тысяч долларов.
В США случаи интимных отношений преподавателя со своими
учениками не являются редкостью.
Так, огромный общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницей
Дженнифер Фитчер трех несовершеннолетних учеников. Полиция установила, что Фитчер неоднократно занималась
сексом с тремя различными учениками из школы в Лейкленде, штат Флорида, которым
на тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностью
Фитчер, которую она прервала. Преподавательница была осуждена на 22 года
лишения свободы.