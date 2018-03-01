Учительницу из средней школы штата Флорида обвиняют в растлении 14-летнего ученика. Также, по сообщениям полиции, девушке грозит ответственность за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств.

Учительницу из средней школы штата Флорида обвиняют в растлении14-летнего ученика. Также, по сообщениям полиции, девушке грозитответственность за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотическихсредств.26-летняяпреподавательница учебного заведения вНью-Смирна-Бич Стефани Петерсон арестована и обвиняется в двух эпизодах непристойногоповедения, а также в передаче психотропных средств лицу, не достигшему возрастасовершеннолетия, сообщилоУправление шерифа округа Волюзия. По материалам расследования, Петерсон– преподаватель научных дисциплин – стала тесно общаться с учеником восьмогокласса в ноябре прошлого года.Ребенок сообщил полицейским, что их отношения началось с того, что девушка отправила ему свои интимныефотографии. Также восьмиклассник заявил, что Петерсон несколько раз забиралаего из дома на автомобиле около одиннадцати часов вечера и подвозила обратно ужеранним утром.Во время таких ночных вылазок, по данным расследования, девушка курила снесовершеннолетним марихуанну и склоняла его к интимной близости, передает. О тайныхотношениях стало известно взрослым уже только после того, как успеваемость ребенка в школеначала хромать. Петерсонпыталась убедить школьника, чтооб их связи никто не должен знать, однако парень все-таки рассказал обо всем родителям, после чего информация былапередана в отдел полиции.После скандала Стефани Петерсон официальноуволилась с поста преподавателя средней школы. Также установлен залог за ееосвобождение в размере 25 тысяч долларов.В США случаи интимных отношений преподавателя со своимиучениками не являются редкостью.Так, огромный общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницейДженнифер Фитчер трех несовершеннолетних учеников. Полиция установила, что Фитчер неоднократно занималасьсексом с тремя различными учениками из школы в Лейкленде, штат Флорида, которымна тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностьюФитчер, которую она прервала. Преподавательница была осуждена на 22 годалишения свободы.