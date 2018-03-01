На Международном смотре качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», завершившемся вчера в Москве, в Международной промышленной академии, Золотой медали и Диплома I степени ..

На Международном смотре качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», завершившемся вчера в Москве, в Международной промышленной академии, Золотой медали и Диплома I степени «За высокое качество продукции» удостоилось печенье «Варварино» Владимирского хлебокомбината.«Награждается АО «Владимирский хлебокомбинат, - указывается в Дипломе,- за печенье затяжное со вкусом Халапеньо, затяжное с гречишной мукой, свеклой и чесноком, затяжное с яблоком и корицей и затяжное имбирное». Диплом подписали директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев, президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский и директор ФГБНУ ВНИИ кондитерской промышленности Татьяна Савенкова.Следует отметить, что золотых медалей Смотра удостоились все виды печенья «Варварино», представленные на конкурс. Но в перспективе их будет значительно больше.Печенье уже продается в фирменных магазинах предприятия. А в ближайшее время оно будет запущено в широкую продажу.Также на Смотре владимирским хлебопекам вручена еще и серебряная медаль и Диплом II степени за пряники «Оригинальные», «Славянские», и печенье сдобное «Вязниковское» Экзотика.