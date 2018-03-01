Нимфа, наяда, царица – дай ей хоть сотню определений, опиши хоть тысячами эпитетов, и все будет мало. О ней снимают передачи, ей целуют руки, с нею пишут портреты и ею вдохновляются поэты – молодая украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сегодня в фаворе.

Нимфа, наяда, царица – дай ей хоть сотню определений, опиши хоть тысячами эпитетов, и все будет мало. О ней снимают передачи, ей целуют руки, с нею пишут портреты и ею вдохновляются поэты – молодая украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сегодня в фаворе.Лучшие художники и фотографы стремятся поскорее запечатлеть не всем очевидную красоту бывшей жены Армена Джигарханяна. Ведь если она окажется на лесоповале, то под ватником и косынкой уже не рассмотришь ее природных форм и светящейся изнутри кожи. Хотя ее ангелоподобная внешность так и манит, так и тянет.Даже тонкий ценитель женской красоты Армен Джигарханян в свое время не устоял. "83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – признавался артист.Вот и фотохудожник Елена Мартынюк навела свой объектив на Виталину и устроила ей сказочную . Кадром оттуда молодая пианистка похвасталась на своей странице в социальной сети Смекалистая киевлянка лежит на широкой постели обнаженной, лишь тонкий газовый шарфик чуть прикрывает алчущее мужской любви тело. Жаль, что бывший супруг оказался подлецом – на всю страну кричит: "Воровка! Наказать воровку!" Хотя доказать, что у него что-то украдено, конечно, не сможет, иначе давно бы уже был в суде с документами и фактами.А вот у Цымбалюк-Романовской все схвачено и комар носа не подточит. Поэтому она не суетится, не кричит, а спокойно листает в кровати ноты Бетховена. И в этом есть символизм. Ведь манера композитор держаться со своими покровителями была почти неслыханной для того времени. Гордый и независимый, он никому не прощал попыток унизить свое достоинство. Так же и Виталина. Ее гениальность нам еще предстоит оценить.