Главный враг России и основная угроза для ее развития – отставание. Об этом в четверг, 1 марта, заявил президент Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Главный враг России и основная угроза для ееразвития – отставание. Об этом в четверг, 1 марта, заявил президент ВладимирПутин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.По его словам, если ситуацию не переломить, тоотставание в дальнейшем будет только увеличиваться. Президент сравнил этоявление с тяжелой хронической болезнью, которая "неутомимо шаг за шагомразрушает организм изнутри".Путин заявил о необходимости создать динамикуразвития, при которой никакие преграды не помешали бы стране уверенно исамостоятельно двигаться вперед. "Мы сами должны и будем определять своебудущее", – отметил президент.Напомним, Владимир Путин в четверг обращается сежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства оцениваетположение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешнейполитики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьейКонституции, пунктом "е".Обычно на церемонии присутствуют порядка тысячичеловек. Среди них члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации иГосударственной Думы, члены правительства, председатели Конституционного иВерховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетнойпалаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российскихрелигиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения, а такжежурналисты.В этом году оглашение послания происходит не вГеоргиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Это связано с количествомприглашенных и необходимостью улучшить визуализацию выступления: используютсяэкрана с инфографикой, которые сложно установить в Кремле.