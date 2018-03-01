Главный враг России и основная угроза для ее
развития – отставание. Об этом в четверг, 1 марта, заявил президент Владимир
Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.
Главный враг России и основная угроза для ее
развития – отставание. Об этом в четверг, 1 марта, заявил президент Владимир
Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.
По его словам, если ситуацию не переломить, то
отставание в дальнейшем будет только увеличиваться. Президент сравнил это
явление с тяжелой хронической болезнью, которая "неутомимо шаг за шагом
разрушает организм изнутри".
Путин заявил о необходимости создать динамику
развития, при которой никакие преграды не помешали бы стране уверенно и
самостоятельно двигаться вперед. "Мы сами должны и будем определять свое
будущее", – отметил президент.
Напомним, Владимир Путин в четверг обращается с
ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства оценивает
положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней
политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей
Конституции, пунктом "е".
Обычно на церемонии присутствуют порядка тысячи
человек. Среди них члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и
Государственной Думы, члены правительства, председатели Конституционного и
Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной
палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских
религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения, а также
журналисты.
В этом году оглашение послания происходит не в
Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Это связано с количеством
приглашенных и необходимостью улучшить визуализацию выступления: используются
экрана с инфографикой, которые сложно установить в Кремле.