Развитие здравоохранения, в числе других социальных
программ, в ближайшие 6 лет будет в приоритете у российского руководства. В
частности, ресурсы будут направлены на общенациональную программу борьбы с
онкологическими заболеваниями, заявил Владимир Путин.
Развитие здравоохранения, в числе других социальных
программ, в ближайшие 6 лет будет в приоритете у российского руководства. В
частности, ресурсы будут направлены на общенациональную программу борьбы с
онкологическими заболеваниями, заявил Владимир Путин.
До 5% ВВП Россия будет направлять на развитие здравоохранения.
При этом нынешней ситуацией в этой сфере президент России не очень доволен. По
словам Путина, больше внимания надо уделять людям.
"При реформе здравоохранения слишком увлеклись
административными преобразованиями, забыв о людях", – отметил президент,
выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что каждый россиянин не менее одного
раза в год должен иметь возможность проходить качественный профилактический
осмотр. А для борьбы с онкологическими заболеваниями необходима специальная
общенациональная программа.
Нравственным долгом назвал Владимир Путин поддержку старшего
поколения. В связи с этим глава
государства напомнил о необходимости индексировать пенсии. "Будем
стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размерами пенсий и
заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию. И, конечно,
нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей",
– добавил президент.
Все эти меры должны повысить продолжительность жизни россиян.
Путин напомнил, что в последние годы темпы роста средней продолжительности
жизни в России – одни из самых высоких в мире. "Продолжительность жизни
увеличилась более чем на семь лет, и составляет 73 года. Но и этого, конечно,
недостаточно", – считает президент.
Владимир Путин уверен, что Россия сегодня должна поставить
перед собой принципиально новую задачу. К концу следующего десятилетия страна
должна уверенно войти в клуб государств "80+", где продолжительность
жизни превышает 80 лет, передает ТАСС.