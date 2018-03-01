Развитие здравоохранения, в числе других социальных программ, в ближайшие 6 лет будет в приоритете у российского руководства. В частности, ресурсы будут направлены на общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил Владимир Путин.

Развитие здравоохранения, в числе других социальныхпрограмм, в ближайшие 6 лет будет в приоритете у российского руководства. Вчастности, ресурсы будут направлены на общенациональную программу борьбы сонкологическими заболеваниями, заявил Владимир Путин.До 5% ВВП Россия будет направлять на развитие здравоохранения.При этом нынешней ситуацией в этой сфере президент России не очень доволен. Пословам Путина, больше внимания надо уделять людям."При реформе здравоохранения слишком увлеклисьадминистративными преобразованиями, забыв о людях", – отметил президент,выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.Президент подчеркнул, что каждый россиянин не менее одногораза в год должен иметь возможность проходить качественный профилактическийосмотр. А для борьбы с онкологическими заболеваниями необходима специальнаяобщенациональная программа.Нравственным долгом назвал Владимир Путин поддержку старшегопоколения. В связи с этим главагосударства напомнил о необходимости индексировать пенсии. "Будемстремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размерами пенсий изаработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию. И, конечно,нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей",– добавил президент.Все эти меры должны повысить продолжительность жизни россиян.Путин напомнил, что в последние годы темпы роста средней продолжительностижизни в России – одни из самых высоких в мире. "Продолжительность жизниувеличилась более чем на семь лет, и составляет 73 года. Но и этого, конечно,недостаточно", – считает президент.Владимир Путин уверен, что Россия сегодня должна поставитьперед собой принципиально новую задачу. К концу следующего десятилетия странадолжна уверенно войти в клуб государств "80+", где продолжительностьжизни превышает 80 лет, передает ТАСС.