До конца марта власти Саратовской области оценят объемы морально устаревшего и ветхого жилья. Это позволит решить, насколько целесообразно запускать в регионе массовую программу обновления квартирного фонда. Ранее о такой возможности говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
До конца марта власти Саратовской области оценят объемы морально устаревшего и ветхого жилья. Это позволит решить, насколько целесообразно запускать в регионе массовую программу обновления квартирного фонда. Ранее о такой возможности говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Саратовской области обсуждается возможность запуска
программы массового обновления жилого фонда по аналогии с реновацией,
запущенной в столице. Об этом говорилось в ходе депутатских слушаний,
посвященных ситуации с аварийном жильем в регионе. Как рассказал вице-премьер
областного правительства Александр Буренин, ситуация с морально устаревшим
жильем в Саратове и Энгельсе коренным образом отличается от Москвы.
"У нас нет аварийных высоток, только дома Лагутенко, а их в
Саратове всего 16, и мы их сносим, у нас 80% пятиэтажек кирпичные, – сказал он.
– Губернатор области Валерий Радаев дал задание крупным городам области найти и
подсчитать морально устаревшее жилье, пяти– и девятиэтажные, постройки 60 – 90‑х годов".
Задача региональных властей, сказал
зампред областного кабмина, оценить возможность перестройки домов такого типа.
"Людей временно
отселить, снести,
выстроить заново
и снова
заселить", – цитирует Буренина.
Он добавил, что до конца первого квартала 2018 года губернатору
области должны доложить, скольким домам требуется обновление. "Тогда мы
просчитаем экономику и с выводами ознакомим вас – выгодно нам это или нет", —
сказал вице-премьер регионального правительства, обращаясь к депутатам
областной думы.
Напомним, в конце января о возможности запуска в Саратовской
области программы реновации заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, обсуждается вопрос снос старого жилья в Саратове и Энгельсе и
строительство на его месте новых многоквартирных домов. По предварительным
подсчетам, в Энгельсском районе в программу на 2018 год попадают 30 домов
барачного типа. В столице региона аналогичные подсчеты еще ведутся.
О том, что практика реновации жилья "заслуживает
распространения на регионы России, в том числе на Саратовскую область" ранее говорил
депутат Госдумы, бывший мэр Саратова Олег Грищенко. Он отмечал, что при наличии
федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, в нее включается
"только самая критическая часть жилфонда, проживание в которой уже
небезопасно".
В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области программу
обновления жилого фонда назвали "огромным инвестиционным проектом, который
может себе позволить далеко не каждый регион". Саратовской области она позволит
"формировать новые принципы создания микрорайонов и использования общественных
пространств, выйти на новый уровень создания комфортной городской среды",
отмечали в профильном региональном ведомстве.
Глава гильдии строителей Торгово‑промышленной палаты Саратовской области Борис Чернодед напомнил,
что такая
идея в строительном сообществе региона обсуждается давно. "Это очень
интересно, потому
что в Саратове много жилья,
которое давно
пора сносить
и строить там жилые комплексы, – сказал он. – Но все стоит денег, и
прибыльность проекта очень низкая, потребуется какое-то финансирование".
Отметим, что в Саратовской области в настоящее время
реализуется обязательная программа расселения ветхого и аварийного жилья. Так,
с 2013 по 2017 годы в рамках нее новые квартиры получили 17,9 тысячи человек из
19,1 тысячи нуждающихся. На данный момент не расселенными остались 584
помещения.