До конца марта власти Саратовской области оценят объемы морально устаревшего и ветхого жилья. Это позволит решить, насколько целесообразно запускать в регионе массовую программу обновления квартирного фонда. Ранее о такой возможности говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До конца марта власти Саратовской области оценят объемы морально устаревшего и ветхого жилья. Это позволит решить, насколько целесообразно запускать в регионе массовую программу обновления квартирного фонда. Ранее о такой возможности говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В Саратовской области обсуждается возможность запускапрограммы массового обновления жилого фонда по аналогии с реновацией,запущенной в столице. Об этом говорилось в ходе депутатских слушаний,посвященных ситуации с аварийном жильем в регионе. Как рассказал вице-премьеробластного правительства Александр Буренин, ситуация с морально устаревшимжильем в Саратове и Энгельсе коренным образом отличается от Москвы."У нас нет аварийных высоток, только дома Лагутенко, а их вСаратове всего 16, и мы их сносим, у нас 80% пятиэтажек кирпичные, – сказал он.– Губернатор области Валерий Радаев дал задание крупным городам области найти иподсчитать морально устаревшее жилье, пяти– и девятиэтажные, постройки 60 – 90‑х годов".Задача региональных властей, сказалзампред областного кабмина, оценить возможность перестройки домов такого типа."Людей временноотселить, снести,выстроить зановои сновазаселить", – цитирует Буренина.Он добавил, что до конца первого квартала 2018 года губернаторуобласти должны доложить, скольким домам требуется обновление. "Тогда мыпросчитаем экономику и с выводами ознакомим вас – выгодно нам это или нет", —сказал вице-премьер регионального правительства, обращаясь к депутатамобластной думы.Напомним, в конце января о возможности запуска в Саратовскойобласти программы реновации заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По егословам, обсуждается вопрос снос старого жилья в Саратове и Энгельсе истроительство на его месте новых многоквартирных домов. По предварительнымподсчетам, в Энгельсском районе в программу на 2018 год попадают 30 домовбарачного типа. В столице региона аналогичные подсчеты еще ведутся.О том, что практика реновации жилья "заслуживаетраспространения на регионы России, в том числе на Саратовскую область" ранее говорилдепутат Госдумы, бывший мэр Саратова Олег Грищенко. Он отмечал, что при наличиифедеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, в нее включается"только самая критическая часть жилфонда, проживание в которой уженебезопасно".В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области программуобновления жилого фонда назвали "огромным инвестиционным проектом, которыйможет себе позволить далеко не каждый регион". Саратовской области она позволит"формировать новые принципы создания микрорайонов и использования общественныхпространств, выйти на новый уровень создания комфортной городской среды",отмечали в профильном региональном ведомстве.Глава гильдии строителей Торгово‑промышленной палаты Саратовской области Борис Чернодед напомнил,что такаяидея в строительном сообществе региона обсуждается давно. "Это оченьинтересно, потомучто в Саратове много жилья,которое давнопора сноситьи строить там жилые комплексы, – сказал он. – Но все стоит денег, иприбыльность проекта очень низкая, потребуется какое-то финансирование".Отметим, что в Саратовской области в настоящее времяреализуется обязательная программа расселения ветхого и аварийного жилья. Так,с 2013 по 2017 годы в рамках нее новые квартиры получили 17,9 тысячи человек из19,1 тысячи нуждающихся. На данный момент не расселенными остались 584помещения.