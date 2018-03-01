Соревнования проходили в манеже центрального стадиона «Арсенал» в городе Туле с 19 по 26 февраля.

Евгений Адамов из Владимира и Артур Бабаян из Струнина стали чемпионами первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет – соревнования проходили в манеже центрального стадиона «Арсенал» в городе Туле с 19 по 26 февраля.Евгений Адамов оказался лучшим в весовой категории 56 кг. В этой категории выступали 49 человек. Сумма очков, набранная владимирским спортсменом по результатам двоеборья, - 208. Адамов выполнил норматив на звание «Мастера спорта России».Артур Бабаян выступал в категории 94 кг. Общая сумма очков, набранных спортсменом в двоеборье, - 300.Всего Владимирскую область на первенстве России представляли девять человек (шесть юношей и три девушки). В общекомандном зачете юношеская команда 33-го региона оказалась на 11 месте, команда девушек – на 12 месте.В соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 46 регионов России.