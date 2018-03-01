В аэропортах Центральной и Северной Японии из-за шквальных ветров отменены почти 280 внутренних авиарейсов. Также из-за ветров, скорость которых достигает 30 метров в секунду, в некоторых районах парализовано движение железнодорожного транспорта.

В аэропортах Центральной и Северной Японии из-за шквальных ветров отменены почти 280 внутренних авиарейсов. Наиболее пострадало воздушное сообщение на острове Хоккайдо, в зоне Токио и на острове Кюсю.Также из-за шквальных ветров, скорость которых достигает 30 метров в секунду, на всей территории острова Хоккайдо парализовано движение железнодорожного транспорта – на линии не вышли более 150 поездов. Местные власти призывают население не покидать без крайней необходимости дома, напоминая, что в 2013 году во время похожих ураганов погибли люди, передает ТАСС. Также шквальные ветры нарушили движение поездов в зоне Большого Токио, где на вокзалах скопилось большое количество пассажиров.