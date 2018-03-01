Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по количеству выданных в 2017 году ипотечных кредитов, согласно исследованию портала Банки.ру. Всего за 2017 год Банк УРАЛСИБ ..

Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по количеству выданных в 2017 году ипотечных кредитов, согласно исследованию портала Банки.ру.Всего за 2017 год Банк УРАЛСИБ выдал почти 13 тысяч кредитов на общую сумму более 27 млрд рублей. По объему кредитования Банк вошел в ТОП-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков.Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.