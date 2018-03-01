Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по количеству выданных в 2017 году ипотечных кредитов, согласно исследованию портала Банки.ру.
Всего за 2017 год Банк УРАЛСИБ ..
Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге российских ипотечных банков по количеству выданных в 2017 году ипотечных кредитов, согласно исследованию портала Банки.ру.
Всего за 2017 год Банк УРАЛСИБ выдал почти 13 тысяч кредитов на общую сумму более 27 млрд рублей. По объему кредитования Банк вошел в ТОП-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков.
Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.