Она сделала заказ по интернету

В Гусь-Хрустальном женщина получила коробку с мусором вместо мотоцикла.Она обратилась в полицию в декабре прошлого года. Женщина сделала заказ в интернете. Объявление о продаже мотоцикла опубликовал продавец из Магадана. Она перевела 35 тысяч за покупку транспортного средства. После компания доставила ей коробку, но в ней лежал просто мусор.Через два месяца правоохранителям удалось задержать мошенника - 19-летнего ранее судимого юношу. Он во всем признался и заявил, что деньги успел потратить. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.