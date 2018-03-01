Стоимость контрактов составила 4,7 и 3,2 миллиона рублей соответственно.

Стало известно, что в усадьбе Измайлово в этом году должны начаться реставрационные работы по Мостовой башне в Царской усадьбе и фонтану Николаевской военной богадельни. Об этом говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.По сообщению департамента, победителем конкурсов на разработку проектной документации реставрации стало ООО "Архмасштаб". Стоимость контрактов составила 4,7 и 3,2 миллиона рублей соответственно.Срок выполнения работ по проекту реставрации Мостовой башни XVII века составляет 1 год и 3 месяца, по фонтану Николаевской военной богадельни — 1 год.