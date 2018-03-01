В Москве арестовали адвоката, который не хотел возвращать долг, поэтому заказал заимодавца. Приятель мужчины сообщил о его планах полиции.

В Москве арестовали адвоката, который не хотел возвращать долг, поэтому заказал заимодавца. Приятель мужчины сообщил о его планах полиции.Следователи отмечают, что с сентября 2017 года юрист уже находитсяпод следствием по факту мошенничества. Угроза скорого уголовного наказания совсем непомешала ему планировать новое преступление."Адвокат принял решение о приготовлении убийства мужчины,чтобы не исполнять перед ним долговые обязательства по договору займа в размере20 миллионов рублей. Обвиняемый предложил своему знакомому за материальноевознаграждение участвовать в организации убийства займодавца", – цитируетпредставителя следственного комитета АГН "Москва".Приятель обвиняемого сообщил о планах адвоката полиции, июриста задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление кпреступлению" и "Убийство". Мужчине предъявлено обвинение, он заключен подстражу.Недавно Dni.Ru освещали похожий случай. В Ижевске арестованстарейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев. Он подозреваетсяв организации заказной расправы по предварительному сговору. Предполагаемой жертвенападения удалось выжить. Тумаеву грозит лишение свободына срок до 20 лет.Следствие настаивает на заключении футболиста под стражу на срок до двух месяцев. Представитель обвинения считает, что подозреваемый может сбежать, так как у него есть загранпаспорт и он систематически выезжает за рубеж.