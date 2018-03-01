В результате хлопка газа в жилом доме в подмосковном Раменском погибли два человека и 11 пострадали. Ранее сообщалось, что из пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Кирова, дом 5 идет эвакуация.

В результате хлопка газа в жилом доме в подмосковном Раменском погибли два человека и 11 пострадали, передает "Интерфакс". После этого начался пожар — выгорело около 40 кв. метров.Ранее сообщалось, что из пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Кирова, дом 5, идет эвакуация жильцов.По данным МЧС, в результате хлопка разрушены пять межквартирных перегородок, при этом несущие стены дома остались целы. 11 человек госпитализированы, двое погибли. На месте работают спасательные службы. Дом отключен от газоснабжения.