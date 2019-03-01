Продюсер высказался по поводу шума вокруг Екатерины Кищук. По словам Максима Фадеева, экс-солистку группы Serebro ни к чему не принуждали.

Продюсер высказался по поводу шума вокруг Екатерины Кищук. По словам Максима Фадеева,экс-солистку группы Serebroни к чему не принуждали.Продюсер записал видеообращение к поклонникам и опубликовалв личном Instagram. Затравленному Фадееву пришлось оправдываться перед фанатами Кищук."Не думал, что столько неадеквата существует, нооказывается, много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забралу Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал, – несдержался музыкальный менеджер.Максим отметил, что не отнимал аккаунт у экс-солистки группыSerebro. Девушка без принуждений отдала страницу, которая принадлежала его продюсерскому центру, только и всего. "Когда Катя пришла работать в группуSerebro, мы открыли ейновый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя оставила то, чтопринадлежало компании, а свой оставила себе", – отметил продюсер.Напомним, что несколькими днями ранее вокруг Кати Кищук разгорелсяскандал. Бывшая сообщила, что отдает свой микроблог смиллионом подписчиков новым участницам коллектива.Меж тем, поклонники девушки решили, что Фадеев заставилкрасотку отдать профиль, якобы именно такиеусловия были прописаны в контракте. Фолловеры посчитали, что с артисткойпоступили несправедливо и стали массово отписываться от аккаунта. За три часа количествофолловеров страницы звезд снизилось на 20 тысяч человек.