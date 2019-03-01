Продюсер высказался по поводу шума вокруг Екатерины Кищук. По словам Максима Фадеева,
экс-солистку группы Serebro
ни к чему не принуждали.
Продюсер высказался по поводу шума вокруг Екатерины Кищук. По словам Максима Фадеева,
экс-солистку группы Serebro
ни к чему не принуждали.
Продюсер записал видеообращение к поклонникам и опубликовал
в личном Instagram. Затравленному Фадееву пришлось оправдываться перед фанатами Кищук.
"Не думал, что столько неадеквата существует, но
оказывается, много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забрал
у Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал, – не
сдержался музыкальный менеджер.
Максим отметил, что не отнимал аккаунт у экс-солистки группы
Serebro. Девушка без принуждений отдала страницу, которая принадлежала его продюсерскому центру, только и всего. "Когда Катя пришла работать в группу
Serebro, мы открыли ей
новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя оставила то, что
принадлежало компании, а свой оставила себе", – отметил продюсер.
Напомним, что несколькими днями ранее вокруг Кати Кищук разгорелся
скандал. Бывшая сообщила, что отдает свой микроблог с
миллионом подписчиков новым участницам коллектива.
Меж тем, поклонники девушки решили, что Фадеев заставил
красотку отдать профиль, якобы именно такие
условия были прописаны в контракте. Фолловеры посчитали, что с артисткой
поступили несправедливо и стали массово отписываться от аккаунта. За три часа количество
фолловеров страницы звезд снизилось на 20 тысяч человек.