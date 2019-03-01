Популярная комедийная актриса Марина Федункив дала откровенное интервью. Только на сцене артистка казалась без комплексов, искрометной и юморной, на самом же деле ее личная жизнь была полна драматизма.

Популярная комедийная актриса Марина Федункив дала откровенное интервью. Только на сцене артистка казалась без комплексов, искрометной и юморной, на самом же деле ее личная жизнь была полна драматизма.Марина Федункив, не обладая признаками классической красавицы, пользуется популярностью у мужчин благодаря невероятной харизме. В отношениях с противоположным полом артистка, по ее признанию, всегда все решения принимала сама. В том числе, и об уходе. "Мужчины этого делать не любят, может, потому, что обидеть не хотят... Страшно, если отношения себя изжили и из них уже ничего не вытащишь. Любовь проходит, остается уважение, благодарность, привычка. Это мучение – жить так", – высказала свое мнение актриса.На протяжении многих лет Марина Федункив была замужем, но недавно оформила развод. Оказывается, актриса уже не могла мириться с пагубными привычками супруга. "Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить, это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Причем когда он выпивал, становился буйным, вел себя невыносимо", – призналась артистка.Даже его родители не понимали, как Марина могла находиться рядом с ним. По словам Федункив, они прямо предлагали ей уйти от него. "Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: "Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь". Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал", – цитируют Марину Федункив со ссылкой на "Антенну–Телесемь".Пока замуж актриса не хочет. "Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения, для этого необходимо время", – объяснила Марина Федункив, прямо сказав, что сейчас ее сердце свободно.