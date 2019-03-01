Анфиса Чехова отправилась в отпуск с таинственным красавцем.
Знаменитость объяснила кто это, и почему они вместе поехали на Мальдивы.
Анфиса Чехова отправилась в отпуск с таинственным красавцем.
Знаменитость объяснила кто это, и почему они вместе поехали на Мальдивы.
Во время перелета Анфиса Чехова снимала видеоотчет для
поклонников. Рядом с теледивой все время находился некий джентльмен в белой
майке, которого звезда называла Эдуард.
Парочка бодро разговаривала во время полета и даже
дегустировала вина, которые им приносила стюардесса. После красавец поселился в
одном отеле с Анфисой.
Поклонники телеведущей тут же потребовали объяснений. Фолловеры
буквально сгорали от любопытства.
"Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне?
Любовник? Бойфренд? Кто вы?", – спросила его Анфиса. "Да все сразу. За эти 15
лет все так смешалось между мной и тобой", – ответил Эдуард.
После кто-то из
интернет-обывателей узнал в спутнике теледивы ведущего и эксперта проекта "Адская кухня" Эдуарда
Демченко. Также пользователи Сети отметили, что Чехова отправилась
отдыхать без сына Соломона. Они пришли к выводу, что теледива не смогла взять
наследника с собой.
Отметим, что ранее Анфиса жаловалась, что из-за нерадивости
организаторов тура не может вывести отпрыска к морю. Звезда пыталась
самостоятельно разобраться в случившемся, но, судя по всему, ее старания не
увенчались успехом.