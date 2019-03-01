Анфиса Чехова отправилась в отпуск с таинственным красавцем. Знаменитость объяснила кто это, и почему они вместе поехали на Мальдивы.

Анфиса Чехова отправилась в отпуск с таинственным красавцем.Знаменитость объяснила кто это, и почему они вместе поехали на Мальдивы.Во время перелета Анфиса Чехова снимала видеоотчет дляпоклонников. Рядом с теледивой все время находился некий джентльмен в белоймайке, которого звезда называла Эдуард.Парочка бодро разговаривала во время полета и дажедегустировала вина, которые им приносила стюардесса. После красавец поселился водном отеле с Анфисой.Поклонники телеведущей тут же потребовали объяснений. Фолловерыбуквально сгорали от любопытства."Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне?Любовник? Бойфренд? Кто вы?", – спросила его Анфиса. "Да все сразу. За эти 15лет все так смешалось между мной и тобой", – ответил Эдуард.После кто-то изинтернет-обывателей узнал в спутнике теледивы ведущего и эксперта проекта "Адская кухня" ЭдуардаДемченко. Также пользователи Сети отметили, что Чехова отправиласьотдыхать без сына Соломона. Они пришли к выводу, что теледива не смогла взятьнаследника с собой.Отметим, что ранее Анфиса жаловалась, что из-за нерадивостиорганизаторов тура не может вывести отпрыска к морю. Звезда пыталасьсамостоятельно разобраться в случившемся, но, судя по всему, ее старания неувенчались успехом.