Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram нежным фото. Первый день весны Вера Брежнева встретила в Париже.

Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram нежным фото. Первый день весны Вера Брежнева встретила в Париже.Знаменитость1 марта сообщила, что проснулась в столице Франции. Вера Брежнева приехалатуда на модный показ, прошедший днем ранее.Оказалось,что артистка вовсе не должна была там задерживаться. "Как интересноустроена жизнь. Сегодняшний день я должна была провести в одномгороде, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе,и я оказалась в Париже", – написала Вера Брежнева вмикроблоге.Звезда опубликовалафото, сделанные в отеле. В кадре хрупкая и нежная певица сидитв белом махровом халате на постели и задумчиво смотритв окно. Поклонники пришли в восторг от снимков.Фолловерыотметили, что прекрасно выглядит. "Не перестаю удивляться твоей красоте","Сама нежность", "Такая кошечка", "Вы как божественная, ангельская дива,Афродита", "Красоточка наша", "Вера, вы такая красивая и нежная! С первымднем весны вас!" – одарили комплиментами артистку подписчики.Также сделала небольшуюэкскурсию по номеру. Оказалось, что сотрудники отеля устроили для звездысюрприз, украсив ее спальню воздушными шарами, к которым привязали ее фото.Кроме того, для знаменитой гостьи в отели преподнесли на завтрак ягоды, фруктыи маленькие пирожные.