Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram нежным фото. Первый день весны Вера Брежнева встретила в Париже.
Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram нежным фото. Первый день весны Вера Брежнева встретила в Париже.
Знаменитость
1 марта сообщила, что проснулась в столице Франции. Вера Брежнева приехала
туда на модный показ, прошедший днем ранее.
Оказалось,
что артистка вовсе не должна была там задерживаться. "Как интересно
устроена жизнь. Сегодняшний день я должна была провести в одном
городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе,
и я оказалась в Париже", – написала Вера Брежнева в
микроблоге.
Звезда опубликовала
фото, сделанные в отеле. В кадре хрупкая и нежная певица сидит
в белом махровом халате на постели и задумчиво смотрит
в окно. Поклонники пришли в восторг от снимков.
Фолловеры
отметили, что прекрасно выглядит. "Не перестаю удивляться твоей красоте",
"Сама нежность", "Такая кошечка", "Вы как божественная, ангельская дива,
Афродита", "Красоточка наша", "Вера, вы такая красивая и нежная! С первым
днем весны вас!" – одарили комплиментами артистку подписчики.
Также сделала небольшую
экскурсию по номеру. Оказалось, что сотрудники отеля устроили для звезды
сюрприз, украсив ее спальню воздушными шарами, к которым привязали ее фото.
Кроме того, для знаменитой гостьи в отели преподнесли на завтрак ягоды, фрукты
и маленькие пирожные.