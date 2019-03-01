Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев были признаны яркой парой на ежегодной церемонии вручения наград Пара года от журнала Moda Topical. Корреспондент Дни.ру встретился с победителями.

Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев были признаны яркой парой на ежегодной церемонии вручения наград "Пара года" от журнала Moda Topical. Корреспондент "Дни.ру" встретился с победителями.В конце августа прошлого года финалистка первого сезона шоу "Голос" на Первом канале Анастасия Спиридронова вышла замуж. Но как справляется она с супружескими обязанностями, хватает ли у нее в череде концертов, съемок и гастролей времени на благоверного?Ранее артистка признавалась: "Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я. Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом".Сам мужчина опровергает слова супруги о том, что близость в силу занятости и разъездной жизни у них случается лишь иногда. "Не так уж редко, – смеется Антон. – Мы видимся сильно чаще пары раз в месяц, у нас все в порядке. Вот сейчас, например, работаем над пополнением в семье, правда, с переменным успехом..."К многочисленным поклонникам, их цветам, подаркам и поцелуям супругне ревнует – говорит, что относится к этому философски. Впрочем, сам он тоже ее балует регулярно – недавно, например, подарил очень хорошую машину.При этом слухи о своем богатстве Антон Яковлев опроверг: "Я скорее перспективный". Но семейный бюджет у них общий – каждый кладет туда все доходы и берет столько, сколько требуется.