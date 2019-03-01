Телеведущая призналась поклонникам, что всю зиму сильно нервничала. Подробностями Анфиса Чехова поделилась в Instagram.

Телеведущая призналасьпоклонникам, что всю зиму сильно нервничала. Подробностями Анфиса Чеховаподелилась в Instagram.Звезда экрана испытала сильный стресс, когда сорвалась ее поездка с сыномСоломоном на море. Анфиса Чехова сообщила, что путешествие не состоялось из-занедобросовестных организаторов.Знаменитость старается все свободное время уделять наследнику. Однако невсегда радужные планы воплощаются в жизнь. "Всю зиму я прогоревалао том, что не получилось вывезти Солика на море. Меня оченьподвели те, кто должен был организовать мое путешествие,я нервничала, стрессовала", – написала Анфиса Чехова.Но выход из ситуации нашелся. Ведущая свозила сынишку в столичный аквапарк,где он смог вволю порезвиться и поплавать. По словам Чеховой, малышутам понравилось даже больше, чем на море. "Полдня Соломон провел, катаясьна горках и плескаясь на волнах", – поделилась звезда.Поклонники порадовалисьза , похвалив ее за находчивость. Обратили они внимание и навнешний вид знаменитости. Снимок Чеховой в купальнике их восхитил. "Какаяженщина! Женственность всегда в моде!", "Вы прекрасны Анфисаи ваш сын", "Самая красивая,очаровательная, у тебя красивая грудь", – прокомментировали пост подписчики.Напомним, что ранее побывала в Карелии. Там телеведущая направилась в детокс-клинику, где три дня сидела на строгой диете и делаларазличные процедуры для похудения.