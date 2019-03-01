Телеведущая призналась
поклонникам, что всю зиму сильно нервничала. Подробностями Анфиса Чехова
поделилась в Instagram.
Телеведущая призналась
поклонникам, что всю зиму сильно нервничала. Подробностями Анфиса Чехова
поделилась в Instagram.
Звезда экрана испытала сильный стресс, когда сорвалась ее поездка с сыном
Соломоном на море. Анфиса Чехова сообщила, что путешествие не состоялось из-за
недобросовестных организаторов.
Знаменитость старается все свободное время уделять наследнику. Однако не
всегда радужные планы воплощаются в жизнь. "Всю зиму я прогоревала
о том, что не получилось вывезти Солика на море. Меня очень
подвели те, кто должен был организовать мое путешествие,
я нервничала, стрессовала", – написала Анфиса Чехова.
Но выход из ситуации нашелся. Ведущая свозила сынишку в столичный аквапарк,
где он смог вволю порезвиться и поплавать. По словам Чеховой, малышу
там понравилось даже больше, чем на море. "Полдня Соломон провел, катаясь
на горках и плескаясь на волнах", – поделилась звезда.
Поклонники порадовались
за , похвалив ее за находчивость. Обратили они внимание и на
внешний вид знаменитости. Снимок Чеховой в купальнике их восхитил. "Какая
женщина! Женственность всегда в моде!", "Вы прекрасны Анфиса
и ваш сын", "Самая красивая,
очаровательная, у тебя красивая грудь", – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что ранее побывала в Карелии. Там телеведущая направилась в детокс-клинику, где три дня сидела на строгой диете и делала
различные процедуры для похудения.