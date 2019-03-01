В Сети появилось любопытное видео о состоянии переправы через Керченский пролив после зимы. Крымский мост пережил 900 часов жестоких штормов.

В Сети появилось любопытное видео о состоянии переправы через Керченский пролив после зимы. Крымский мост пережил 900 часов жестоких штормов.За прошедшие три месяца в районе Керченского пролива былокрайне неспокойно. Крымский мост пережил 38 штормовых суток – всего 900 часовнепогоды. Самым неблагоприятным месяцем выдался январь.Как сообщает сайт "Крыминформ", высота волн упереправы достигала 2,5 метра. Несмотря на штормовую погоду, движение поКрымскому мосту не останавливалось.За зиму по трассе проехало более 500 тысяч автомобилей.Самым насыщенным временем выдался канун Нового года – в те дни на Крымскоммосту побывало около 226 тысяч транспортных средств.На опубликованных кадрах видно, что сооружение от непогодыне пострадало. Повреждений на Крымском мосту нет, переправа работает в штатномрежиме.По мнению специалистов, сооружение гарантированно простоит100 лет. проектировался с повышенным запасом прочности, учитываянепростую климатическую и сейсмическую ситуацию в Керченском проливе.Специалисты уверенно опровергают голословные утвержденияукраинских СМИ и блогеров, которые периодически пишут о проблемах Крымскогомоста. Журналисты и комментаторы в соцсетях пишут о якобы"проседании" переправы и неустойчивости ее конструкций.Всего с момента открытия трасса по ней проехало болеечетырех миллионов автомобилей. К концу года на заработаетжелезная дорога.