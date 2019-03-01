В Сети появилось любопытное видео о состоянии переправы через Керченский пролив после зимы. Крымский мост пережил 900 часов жестоких штормов.
В Сети появилось любопытное видео о состоянии переправы через Керченский пролив после зимы. Крымский мост пережил 900 часов жестоких штормов.
За прошедшие три месяца в районе Керченского пролива было
крайне неспокойно. Крымский мост пережил 38 штормовых суток – всего 900 часов
непогоды. Самым неблагоприятным месяцем выдался январь.
Как сообщает сайт "Крыминформ", высота волн у
переправы достигала 2,5 метра. Несмотря на штормовую погоду, движение по
Крымскому мосту не останавливалось.
За зиму по трассе проехало более 500 тысяч автомобилей.
Самым насыщенным временем выдался канун Нового года – в те дни на Крымском
мосту побывало около 226 тысяч транспортных средств.
На опубликованных кадрах видно, что сооружение от непогоды
не пострадало. Повреждений на Крымском мосту нет, переправа работает в штатном
режиме.
По мнению специалистов, сооружение гарантированно простоит
100 лет. проектировался с повышенным запасом прочности, учитывая
непростую климатическую и сейсмическую ситуацию в Керченском проливе.
Специалисты уверенно опровергают голословные утверждения
украинских СМИ и блогеров, которые периодически пишут о проблемах Крымского
моста. Журналисты и комментаторы в соцсетях пишут о якобы
"проседании" переправы и неустойчивости ее конструкций.
Всего с момента открытия трасса по ней проехало более
четырех миллионов автомобилей. К концу года на заработает
железная дорога.