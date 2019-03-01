Секс-тренер Анастасия Вашукевич, скандально
известная под псевдонимом Настя Рыбка, взорвалась после вопроса журналиста о ее
детях. По мнению будущей правозащитницы, судьба ее сына никого не должна
волновать.
"Секс-тренер" Анастасия Вашукевич, скандально
известная под псевдонимом Настя Рыбка, взорвалась после вопроса журналиста о ее
детях. По мнению будущей правозащитницы, судьба ее сына никого не должна
волновать.
12-летнего Юру Анастасия Вашукевич бросила в родной
Белоруссии. У , по ее словам, есть более важная "миссия" -
преподавание на секс-тренингах, чем она и занялась в далеком Таиланде. Власти
страны деятельность Насти не одобрили, в результате Вашукевич оказалась за
решеткой.
После освобождения из тайской тюрьмы Настя Рыбка устроила
гастроли – бегает по пресс-конференциям и раздает интервью. Вашукевич заявляет,
что готова ответить на самые провокационные вопросы. Однако оказалось, что из
этого правила есть исключения.
Журналисты спросили о брошенном сыне. Как пояснили
позде представители СМИ, вопрос был не праздным: ведь Вашукевич заявила о
намерении заняться правозащитной деятельностью. А тут впору от нее защищать
детей. И тут Настя не сдержала эмоций.
"Мои дети, простите, никого не должны *** (нецензурный
аналог слова "волновать" – Прим. ред). Они никакого отношения к моей
личности, к моему образу не имеют. Давайте сюда притянем детей, давайте сделаем
им хорошую жизнь, хотите?", – приводит слова Насти Рыбки Life.ru.
Представителей СМИ Настя Рыбка назвала непорядочными людьми.
Она и усомнилась в том, что присутствовавшие на пресс-конференции после такого
смогут называть себя журналистами.
ранее заявляла, что у нее трое детей – все от
разных мужчин, и младшая дочь, якобы, живет в Америке. Однако позже выяснилось,
что у нее один сын. А двух дочерей Настя Рыбка выдумала.