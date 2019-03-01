Секс-тренер Анастасия Вашукевич, скандально известная под псевдонимом Настя Рыбка, взорвалась после вопроса журналиста о ее детях. По мнению будущей правозащитницы, судьба ее сына никого не должна волновать.

"Секс-тренер" Анастасия Вашукевич, скандальноизвестная под псевдонимом Настя Рыбка, взорвалась после вопроса журналиста о еедетях. По мнению будущей правозащитницы, судьба ее сына никого не должнаволновать.12-летнего Юру Анастасия Вашукевич бросила в роднойБелоруссии. У , по ее словам, есть более важная "миссия" -преподавание на секс-тренингах, чем она и занялась в далеком Таиланде. Властистраны деятельность Насти не одобрили, в результате Вашукевич оказалась зарешеткой.После освобождения из тайской тюрьмы Настя Рыбка устроилагастроли – бегает по пресс-конференциям и раздает интервью. Вашукевич заявляет,что готова ответить на самые провокационные вопросы. Однако оказалось, что изэтого правила есть исключения.Журналисты спросили о брошенном сыне. Как пояснилипозде представители СМИ, вопрос был не праздным: ведь Вашукевич заявила онамерении заняться правозащитной деятельностью. А тут впору от нее защищатьдетей. И тут Настя не сдержала эмоций."Мои дети, простите, никого не должны *** (нецензурныйаналог слова "волновать" – Прим. ред). Они никакого отношения к моейличности, к моему образу не имеют. Давайте сюда притянем детей, давайте сделаемим хорошую жизнь, хотите?", – приводит слова Насти Рыбки Life.ru.Представителей СМИ Настя Рыбка назвала непорядочными людьми.Она и усомнилась в том, что присутствовавшие на пресс-конференции после такогосмогут называть себя журналистами.ранее заявляла, что у нее трое детей – все отразных мужчин, и младшая дочь, якобы, живет в Америке. Однако позже выяснилось,что у нее один сын. А двух дочерей Настя Рыбка выдумала.