В Волгоградской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Mitsubishi с грузовиком.

В Волгоградской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Mitsubishi с грузовиком, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 10:04 по местному времени (9:04 по Москве) на трассе Волгоград-Москва в Михайловском районе.В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле. Среди погибших есть один ребенок.В пресс-службе отметили, что автомобиль Mitsubishi передвигался на летней резине.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.