Британские СМИ обратили внимание на крупную гематому на руке королевы. Елизавета II никак не пыталась скрыть ее на официальном мероприятии.

Британские СМИ обратили внимание накрупную гематому на руке королевы. Елизавета II никак не пыталась скрыть ее на официальноммероприятии.Монаршая особа встретиласьс королемИордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Раниейаль-Абдуллой и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой. Синяк натыльной стороне левой кисти 92-летней Елизаветы II виден на снимках, сделанных во время встречи.Букингемский дворецотказался комментировать происхождение гематомы, сообщает Daily Mail.Для визита королева выбрала белое платье с брошью и черные туфли-лодочки. Стильнаяи элегантная Елизаветы II была, как всегда, на высоте.Фотографии приема королевыВеликобритании появились в Twitter. Многие пользователи соцсети заметилипроизошедшее и в ответах к посту выразилибеспокойство за здоровье ."Боже… Выглядит так, как будто Ее величество поранила руку… Надеюсь,она быстро заживет", —написал один пользователей. Другие же отмечали, что несмотря на проблемы с рукой, монаршая особа хорошовыглядит.Напомним, в июне 2018 годанедомогание помешало королеве приехать на службу по случаю 200-летия орденаСвятых Михаила и Георгия в Лондоне. Месяцем ранее пережилаоперацию по удалению катаракты.