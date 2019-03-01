Британские СМИ обратили внимание на
крупную гематому на руке королевы. Елизавета II никак не пыталась скрыть ее на официальном
мероприятии.
Британские СМИ обратили внимание на
крупную гематому на руке королевы. Елизавета II никак не пыталась скрыть ее на официальном
мероприятии.
Монаршая особа встретилась
с королем
Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией
аль-Абдуллой и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой. Синяк на
тыльной стороне левой кисти 92-летней Елизаветы II виден на снимках, сделанных во время встречи.
Букингемский дворец
отказался комментировать происхождение гематомы, сообщает Daily Mail.
Для визита королева выбрала белое платье с брошью и черные туфли-лодочки. Стильная
и элегантная Елизаветы II была, как всегда, на высоте.
Фотографии приема королевы
Великобритании появились в Twitter. Многие пользователи соцсети заметили
произошедшее и в ответах к посту выразили
беспокойство за здоровье .
"Боже… Выглядит так, как будто Ее величество поранила руку… Надеюсь,
она быстро заживет", —
написал один пользователей. Другие же отмечали, что несмотря на проблемы с рукой, монаршая особа хорошо
выглядит.
Напомним, в июне 2018 года
недомогание помешало королеве приехать на службу по случаю 200-летия ордена
Святых Михаила и Георгия в Лондоне. Месяцем ранее пережила
операцию по удалению катаракты.