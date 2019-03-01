Новый российский космический корабль Федерация полетит на Международную космическую станцию, но только в рамках летных испытаний. Регулярных пассажирских рейсов на МКС не планируется. Корабль предназначен, прежде всего, для освоения Луны.

Новый российский космический корабль "Федерация" полетит на Международную космическую станцию, но только в рамках летных испытаний. Регулярных "пассажирских рейсов" на МКС не планируется. Корабль предназначен, прежде всего, для освоения Луны, заявил агентству РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.Также он уточнил, что россияне будут пользоваться иностранными космическими кораблями, но при условии, если они пройдут все испытания и "Росокосмос" убедится в их безопасности. Речь идет о двух аппаратах: Crew Dragon, чей беспилотный запуск запланирован на 2 марта, и Starliner. Он полетит не раньше августа 2019 года.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил придумать "более приемлемое название" для космического корабля "Федерация". Топ-менеджер уточнил, что появится новый аппарат в 2022 году.