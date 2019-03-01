Достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что главная цель каждого украинца – сохранить жизнь людей, поэтому в первую очередь следует прекратить огонь в Донбассе, а это возможно сделать только путем переговоров.К диалогу, по словам Зеленского, следует привлечь международных посредников, в частности США и Великобританию. Он добавил, что никаких компромиссов по поводу суверенитета Украины быть не может, передает РИА Новости.Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.