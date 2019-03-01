Одни знаки в этом месяце обретут любовь, для других же он принесет нелегкие испытания, которые нужно достойно пережить. Гороскоп на март для всех знаков зодиака предоставила специалист Высшей школы классической астрологии Анна Галицкая.

Одни знаки в этом месяце обретут любовь, для других же он принесет нелегкие испытания, которые нужно достойно пережить. Гороскоп на март для всех знаков зодиака предоставила специалист Анна Галицкая.ОвенУважаемые Овны, март для вас – месяц интенсивной работы. Начальство опять чем-то недовольно: давит, скидывает дополнительные обязанности, критикует ваши профессиональные качества, бросая вызов. Неудивительно, что вам захочется все бросить и уехать далеко-далеко. В начале месяца некоторые даже могут предпринять для этого какие-то шаги и купить путевку. Только не рассказывайте на работе, куда вы собрались.Вторая причина, по которой захочется уединиться – постоянная путаница: договоренности срываются, кто-то что-то не понимает, есть ошибки в документах, вечно что-то приходится переписывать и перепроверять. Однако есть и приятная новость: беспечно подписывая какой-то документ, вы, в отличие от остальных, сохраняете шанс на то, что все обойдется, и ошибку никто не заметит. Вопрос "Что они тогда имели в виду?" может стать особенно актуальным. И вполне вероятно, что ничего.Если вас попытаются вовлечь в какие-то интриги, гороскоп на март 2019 года говорит: молчите как рыба. Молчание в этом месяце – золото, особенно в третьей декаде марта. Вы только выиграете от этого. А все свои силы направьте на упрочение финансового положения – у вас есть реальный шанс его улучшить, если прибегнете к помощи друзей. Они могут быть полезными не только в финансовых вопросах – дружеские вечеринки отлично поднимут вам настроение.Однако самыми удачными в этом месяце окажутся дальние поездки, особенно с образовательной целью. Откроются широкие возможности, вы сможете рассчитывать на помощь и покровительство авторитетных людей, знаменитостей, людей иной культуры. Смело ставьте грандиозные цели. Возможно, в этом месяце захочется расширить горизонты и получить еще одно образование – сейчас как раз благоприятный период.ТелецВ этом месяце те, кто родились 21-22 апреля, удивят всех и себя в том числе. Телец, этот символ стабильности, может загореться революционными идеями, но даже здесь не изменит себе – все преобразования коснутся в основном финансовой сферы. Действуйте самостоятельно, заставьте деньги работать, а силы звезды вам обеспечат.Уверенности в этом месяце придадут друзья: общение с ними пойдет на пользу, они смогут обратить ваше внимание на скрытую сторону вещей, о которой вы и не подозревали, или напомнить о давно забытых идеях.Однако поведение друзей в этом месяце может показаться вам странным. Они станут пропадать из поля зрения без объяснений, а встречи будут откладываться. Возможно, они не хотят показывать свои слабости или находятся в плену иллюзий. В середине месяца может сложиться ситуация, где им потребуется помощь – например, наберут кредитов, не прочитав написанное мелким шрифтом.А что касается денежных вопросов (особенно это касается Тельцов, работающих с крупными капиталами), в этом месяце вы непререкаемый авторитет. Это та сфера, где масштабные действия будут наиболее успешными. Желательно в этом месяце набраться терпения и изменить профессиональный уровень – возможно, пройти курсы повышения квалификации или разобраться в действующем законодательстве, ведь незнание законов не освобождает от ответственности, особенно в этом месяце.Гороскоп на март 21019 года предсказывает, что в этом месяце возможны заграничные командировки, где вас ждет много работы. В начале месяца может показаться, что начальство не ценит ваши нововведения, но в конце месяца симпатии будут на вашей стороне – оно изменит мнение и воздаст вам по заслугам. У некоторых Тельцов неожиданно забрезжит новый роман.БлизнецыВнимание Близнецов в марте будет приковано к карьере. Ваш статус можно определить словами "Все сложно…" Вам совершенно неясно, куда двигаться, царит полная неопределенность, есть ощущение, что вы просто козел отпущения и жертва интриг. Вчера начальник говорил одно, а сегодня этого не помнит. Подумайте, не пора ли поменять работу, только не афишируйте предпринятых в этом направлении шагов. Можете взять на себя какое-нибудь кризисное направление, где давно нужна реорганизация. В середине месяца ваши усилия помогут сдвинуть дело с мертвой точки, и вы окажетесь на виду у начальства.А теперь о приятных моментах месяца. Холодно и сыро в Москве? Старая подруга или новая возлюбленная могут предложить поехать за границу. У кого-то неожиданно вспыхнет любовь к прекрасной иностранке. В этом месяце вы окажетесь в поле зрения успешных, образованных и интеллигентных женщин, вам будет сопутствовать удача в любви.Нет возможности уехать из холодной России в теплую Мексику? Не отчаивайтесь. Сходите на выставку Фриды Кало – любые виды культурного отдыха позволят приятно провести время и получить заряд бодрости на весь месяц.РакВас посетят миссионерские настроения, вы можете почувствовать потребность беседовать о морали или оказаться в центре внимания, вступив в полемику о бездуховности современного общества. Если ваши интересы не распространяются так далеко, то можете заинтересоваться музыкой и медитацией как средствами расширения сознания, или обратить взор на какого-нибудь сомнительного гуру, а в третьей декаде забыть о нем и переключиться на рабочие вопросы. В этом месяце вы много и успешно работали, почему бы не задуматься о карьере?Поговорим немного о любви. В этом месяце обратите внимание на серьезных, зрелых и властных людей – именно с ними могут сложиться отношения, которые разбудят в вас шквал страстей. Странности и неожиданности в этом месяце ждут вас в общении с друзьями, а причиной могут стать деньги. Чтобы избежать конфликтов, попытайтесь сделать совместные шаги по стабилизации финансового положения. Вполне возможно, что вас или ваших друзей посетит очень перспективная идея.В первых числах марта будьте осторожны – может захотеться взять кредит, но сейчас этого делать не стоит, дождитесь конца месяца. А лучше, помимо звезд, прислушаться к партнеру (возможно, он опытный бухгалтер), и ваши инициативы окажутся успешными.ЛевПоколебать уверенность Львов в себе почти невозможно, но в этом месяце она подвергнется серьезным испытаниям. От вас потребуется разобраться в запутанной и полной драматизма ситуации. В третьей декаде она начнет терять остроту, и вы почувствуете прилив сил, которые в этом месяце понадобятся. Некоторых (особенно тех, кто родился в июле) трясти начнет и на работе: возможно, придет новый начальник, с которым вы не сразу найдете общий язык, или вами заинтересуются госструктуры.Гороскоп на март 2019 года сообщает, что Ваши инициативы с трудом будут пробивать себе дорогу. Делайте ставку на постепенное и упорное сопротивление обстоятельствам, не пытайтесь взять ситуацию нахрапом, серьезно планируйте действия, выбирайте надежные методики. Труд, труд и труд – и все получится. Ваш профессионализм будет отточен на выполнении конкретных задач.Однако было бы грустно, если бы этот месяц запомнился только работой. Вы не забыли? В любви вы Эйнштейн! Звезды приготовили вам в этом месяце партнера веселого и любящего эксперименты. Вам в последнее время везет в любви, и этот месяц не станет исключением. Если у вас уже есть такой партнер – ждите развлечений. Успешными будут совместные творческие проекты, отдых и культурный досуг. Если вы человек семейный – возьмите с собой детей, им пора узнать дорогу в музей. Или отведите их в кино – они это заслужили.ДеваВ этом месяце партнеры ведут себя совершенно непонятно и постоянно ускользают от вашего внимания. Желание честных Дев получить конкретные ответы будет трудно удовлетворить. Будет казаться, что от вас что-то скрывают, но именно таких партнеров вы сейчас выбираете. Не стоит выяснять, кто прав, а кто виноват, и множить обиды. Имеет смысл попробовать поговорить по душам. Если речь идет о деловых партнерах – важна внимательность. Они могут быть очень рассеянными, а при заключении договоров это недопустимо.Однако в этом месяце будут и приятные моменты. Одних на работе ждет роман с новой коллегой, а других – неожиданная премия. Успешно могут реализоваться идеи об улучшении жилищных условий. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку родных и близких.Возможно в этом месяце и прибавление в семействе, или просто ваш дом навестят гости из-за рубежа. Гостеприимство в этом месяце – лучшая стратегия. Вы и сами можете неожиданно оказаться за границей. Впрочем, если это будет отдых, его в этом месяце лучше совместить с работой. Можно, например, составить бизнес-план – в этом году стоит задуматься об открытии своего дела.ВесыНачало весны сулит поездки и знакомства, которые окажутся весьма перспективными. Открывая для себя мир, вы можете задуматься о получении гуманитарного образования и получите поддержку ближайшего окружения. Обстановка в доме покажется тяжелой: может быть, кто-то из родителей потерял работу, и поэтому нет возможности расслабиться. Домочадцы могут требовать выполнения установленных правил, напоминать о долге перед семьей, загружать обязанностями и при этом жестко критиковать. Решение напрашивается само – начните планировать переезд на съемную квартиру. Может быть, для этого придется оформить кредит. Зато если у вас есть дети, они не обременят заботами, а принесут бесконечную радость.Согласно гороскопу на март 2019 года, на работе есть вероятность стать жертвой интриг, поэтому меньше разговаривайте по душам и помните: все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Кроме зависти, нельзя исключать, что ваши обязанности в этом месяце были обозначены нечетко, и вы невольно зашли на чужую территорию. Однако уже в третьей декаде марта эти заботы отойдут на второй план – по-настоящему вас будут волновать вопросы отношений.В этом месяце есть вероятность влюбиться в человека, который по достоинству оценит ваши манеры и красоту. Перерастут ли эти чувства во что-то серьезное – покажет время, но вы точно окажетесь в центре внимания, и все взгляды будут прикованы к вам.Не хотите чувствовать себя как на сцене – займитесь творчеством. Вы рисуете? Попробуйте начать, должно получиться. Одним словом, март – прекрасное время для романтики, творчества и развлечений.СкорпионСпособность докапываться до самой сути поможет Скорпионам с достоинством обойти все подводные камни этого месяца. В марте ближайшее окружение может столкнуться с трудностями, у родственников возможны проблемы с работой, или же совместное дело с ними стопорится, и требуется интенсивно потрудиться, чтобы сдвинуть его с места. В сфере коммуникаций вы также почувствуете нехватку профессионализма, потребуется интенсивно заполнять пробелы и приобретать навыки, необходимые для выполнения работы. Возможно, причиной станет критика начальства.Однако основное внимание в марте будет направлено на детей – на повестке дня стоят вопросы о том, кто прав, а кто виноват. Вы можете обнаружить, что дети что-то скрывают, или увидеть в них то, чего раньше не замечали.В теме творчества также бросает из крайности в крайность. Есть непонимание собственных способностей. Главное – без резких движений! Не надо жечь второй том "Мертвых душ", достаточно переписать какие-то места.Зато в сфере денег все складывается на редкость удачно. Решаются вопросы, появляются дополнительные источники дохода. Деньги будто сами ищут Скорпионов. Это будет весьма кстати, потому что в середине месяца возможны крупные траты.В этом месяце вы получите удовольствие от пребывания дома, от общения с родными и близкими. Они порадуют неожиданным подарком. Кстати, дома можно обнаружить и деньги. Удивят в этом месяце партнеры – их неожиданная выходка может нарушить размеренность ваших отношений. Усилия по сохранению стабильности станут успешными, если будут поддержаны обеими сторонами. Совместные действия принесут успех, в противном случае возможны конфликты.СтрелецНаступило замечательное время для Стрельцов. Большинство их инициатив успешны, а возможности практически неограниченны. Они могут рассчитывать на помощь и поддержку окружающих, могут реализовать самые смелые желания, расширить поле деятельности, заработать авторитет и всеобщее уважение.В этом месяце стоит задуматься над долгосрочными планами по смене источника заработка. Если у вас финансовый кризис – терпение и упорный труд помогут стабилизировать ситуацию. Если есть накопления, серьезно отнеситесь к вопросу надежности банка – возможно, нужно пересмотреть условия вклада. Придется напрячься, но оно того стоит.В этом месяце необходимо обратить внимание на семью. Для одних это время душевной близости с родителями, а для других усилится непонимание. Обиды и недомолвки могут стать привычным делом в этом месяце. Найдите в себе силы простить, и отношения удивительным образом наладятся. Возможно, приоткроется завеса какой-то семейной тайны.Если вы как пушкинская Татьяна живете в ожидании любви, тогда гороскоп на март 2019 года советует вам: больше общайтесь, не сидите дома. Поездки, прогулки, обучение – и перспективное знакомство обеспечено. На работе могут поджидать перемены, но не волнуйтесь – не все неожиданное неприятно. Вы можете получить хороший заказ, или друг предложит взаимовыгодное дело. Стоит направить силы на конкретное занятие, которое принесет прибыль, а не на разборки с коллегами.Внимательно отнеситесь в этом месяце к здоровью. Только не уповайте на бабушкины рецепты – помните о современных средствах профилактики и лечения.КозерогВсе и так знают, что Козероги трудоголики, но сейчас у вас это просто на лбу написано. Еще до того, как вы открыли рот, все видят перед собой серьезного, ответственного и напористого профессионала, начальника с большой буквы, который возьмет на себя ответственность в кризисных ситуациях.В марте можете рассчитывать на неожиданную прибыль, что поднимет вам настроение, но возможны и незапланированные расходы. Не исключено, что дети и любимые потребуют вложений. Отпрыски в этом месяце могут преподнести сюрпризы. Не забывайте, что это ваше будущее, относитесь снисходительно. Займитесь с ними спортом – лучше командными играми. Это сплотит вас и поможет избежать ссор.В этом месяце вы можете решить, что люди крайне непоследовательны и ненадежны. Ближайшее окружение – как в тумане, запланированные встречи срываются по совершенно нелепым причинам. "Проспал, забыл, перепутал" – основные оправдания. В бумагах – ошибка на ошибке. Родственники чудят… Однако вы тоже не без греха, проверьте себя – все ошибаются.Вам может показаться, что удача отвернулась, но это, конечно, неправда. Просто пока вы прекрасно справляетесь сами, а если окажетесь в отчаянии – сможете рассчитывать на поддержку могущественных покровителей. Вас ждет успех в делах, которые не желаете афишировать. Помощь в трудную минуту могут оказать и врачи, если появится такая необходимость.ВодолейЗатяжной кризис, который преследовал вас, постепенно сходит на нет, контроль начальства теряет остроту, и можно почувствовать себя человеком. Вам хочется нравиться, вам важно, как оценивают вас друзья? Почему бы не купить что-нибудь модное? Когда вы последний раз были в магазине? А в салоне красоты? А на вечеринке с друзьями? Сейчас самое время – ваше обаяние позволит заполучить симпатии окружающих.Очень успешны в этом месяце коллективные мероприятия, в кругу друзей вы пользуетесь авторитетом. Вам откроются новые перспективы и возможности. Задумайтесь о будущем (может быть, нужно получить второе высшее образование) или хотя бы о грядущей поездке за границу – сейчас у вас огромный выбор. Будьте осторожны с деньгами, которые склонны буквально просачиваться сквозь пальцы.Если собрались потратиться на крупные покупки, не пожалейте времени и внимательно изучите условия сделки. Вполне вероятно, что в этом месяце вы получите предложение о неофициальном заработке. Не торопитесь – слушайте внимательно, решая, можно ли тут верить. Положитесь на интуицию: если она предостерегает, лучше подождать. Однако вы не были бы Водолеем, если бы вас время от времени не посещали революционные настроения. Каждый Водолей волен выбирать масштаб грядущих преобразований. Кто-то в патриотическом порыве потребует реформ в родном городе, а кто-то захочет вырваться на свободу и самостоятельно распоряжаться деньгами, без оглядки на мнение семьи. За это придется побороться – потребуются терпение и упорство. А возможно и простое короткое замыкание, которое выведет из строя надежную технику, и Вы потратите силы на ее ремонт.РыбыВсем известно, что Рыбы – существа потусторонние. Гороскоп на март 2019 года сообщает, что в этом месяце вы превзойдете себя как по степени рассеянности, так и по обострившемуся пророческому дару. Вы ясно видите скрытую от большинства сторону вещей, но подчас не замечаете, что творится под носом. Не слишком увлекайтесь вопросами "Кто я? Откуда? Куда я иду?"... Хочется спрятаться и поплакать? Обвинить себя во всех грехах? Чувство вины не принесет пользы. Вы астрологический носитель идеи всепрощения, так простите и себя для разнообразия. Простите и пожалейте – вам можно. К тому же есть дела поважнее. На горизонте маячит профессиональный кризис, друзья тоже теряют работу. Возможно, ваше хобби подскажет идеи профессионального переустройства. Начинайте действовать, прислушиваясь к внутреннему голосу, и все будет хорошо. Пользуйтесь расположением начальства – оно покровительствует вам. Используйте широкие возможности госорганов и структур – от них можно получить помощь и поддержку в этом месяце. Профессиональная реализация весьма успешна: возможно получение руководящей должности, особенно для людей, работающих на ниве образования.Чем же удивит вас предстоящий месяц? Вполне возможно, что в окружении появятся весьма полезные люди. Вам могут предложить научиться чему-то или внезапно съездить в командировку. Или как снег на голову свалятся родственники. К вопросам любви Рыбы тоже не останутся равнодушными. В этом месяце возможен новый роман, но постарайтесь сохранить его в тайне от окружающих.