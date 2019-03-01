Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел вразнос. Батька решил высказать все претензии, которые у него накопились к России. В ходе общения с общественностью глава братской республики сделал ряд жестких заявлений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел вразнос. Батька решил высказать все претензии, которые у него накопились к России. В ходе общения с общественностью глава братской республики сделал ряд жестких заявлений.Лукашенко обвинил Кремль в лоббировании интересов крупногобизнеса, что, по мнению главы государства, "парализует" развитиеотношений Москвы и Минска.Истеричным тоном Батька потребовал перестать называтьБелоруссию нахлебником России. "Когда народ это слышит, мне никаких союзовне хочется", – сказал Лукашенко.В доказательство, что выстроенная им система не паразитируетна России, Батька напомнил, что Минск ежегодно платит около миллиарда долларовпо российским кредитам.Особую обиду Лукашенко вызвал займ на строительство АЭС.Россия выдала его Белоруссии под 4,8% годовых. Тогда как для Армении ставкасоставила 3%, пожаловался он.Прошелся и по военно-техническому сотрудничествудвух стран. Глава государства снова выставил Москву в неприглядном свете,заявив, что Россия ничего не платит для размещения двух военных баз.Свое реальное отношение к укреплению Союза двух странЛукашенко раскрыл, когда заявил, что объединения не хотят 98% белорусов. По егословам, выросли новые поколения, которые хотят дружить с Россией, но "житьв отдельной квартире".Эксперты между тем предупреждают, что выбралантироссийский курс и намерен сближаться с Западом. В доказательство приводитсяобилие критических замечаний в адрес России в белорусских СМИ, постепеннаявытеснение русского языка белорусским, повсеместное внедрение новых культурныхсимволов (вышиванки и орнаменты) а также шашни Батьки с националистами.