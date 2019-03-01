Штрафы для водителей за превышение скорости на 10 километров в час вводиться не будут. Единая Россия добилась пересмотра этого решения.

Штрафы для водителейза превышение скорости на 10 километров в час вводиться не будут. "ЕдинаяРоссия" добилась пересмотра этого решения."Нет никаких фактологических материалов,которые могли бы обосновать целесообразность возвращения штрафа за превышениескорости на 10 километров в час. Опираться на европейский опыт не имеетсмысла, у нас совершенно разная специфика в этом направлении", – заявил координаторпартийного проекта "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.При этом парламентарий подчеркнул, что "ЕдинаяРоссия" не снимает этот опрос с контроля и будет в дальнейшем отстаивать праваавтолюбителей.Ранее в "ЕР" прошло общественное обсуждение инициативы обусилении административной ответственности водителей за нарушение скоростногорежима. Абсолютное большинство респондентов высказались против этой инициативы, эксперты тоже ее не поддержали.Афонский указал, что большинствокамер для измерения скорости имеют погрешность. Из-за этого не исключенынеобоснованные штрафы за превышение скорости, которого на самом деле не было.Депутат также уверен, что злостные нарушители продолжат нарушать скоростнойрежим при любом снижении порога.Возвращение штрафа запревышение скорости на 10 километров в час ударит по законопослушным гражданам,ответственным водителям.Напомним, что с инициативойвведения такого штрафа ранее выступили два министерства – транспорта ивнутренних дел. Эксперты раскритиковали это предложение.