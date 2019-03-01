Штрафы для водителей
за превышение скорости на 10 километров в час вводиться не будут. Единая
Россия добилась пересмотра этого решения.
Штрафы для водителей
за превышение скорости на 10 километров в час вводиться не будут. "Единая
Россия" добилась пересмотра этого решения.
"Нет никаких фактологических материалов,
которые могли бы обосновать целесообразность возвращения штрафа за превышение
скорости на 10 километров в час. Опираться на европейский опыт не имеет
смысла, у нас совершенно разная специфика в этом направлении", – заявил координатор
партийного проекта "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.
При этом парламентарий подчеркнул, что "Единая
Россия" не снимает этот опрос с контроля и будет в дальнейшем отстаивать права
автолюбителей.
Ранее в "ЕР" прошло общественное обсуждение инициативы об
усилении административной ответственности водителей за нарушение скоростного
режима. Абсолютное большинство респондентов высказались против этой инициативы, эксперты тоже ее не поддержали.
Афонский указал, что большинство
камер для измерения скорости имеют погрешность. Из-за этого не исключены
необоснованные штрафы за превышение скорости, которого на самом деле не было.
Депутат также уверен, что злостные нарушители продолжат нарушать скоростной
режим при любом снижении порога.
Возвращение штрафа за
превышение скорости на 10 километров в час ударит по законопослушным гражданам,
ответственным водителям.
Напомним, что с инициативой
введения такого штрафа ранее выступили два министерства – транспорта и
внутренних дел. Эксперты раскритиковали это предложение.