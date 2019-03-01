Современное китайское кино покажут жителям трех российских городов. Фестиваль стартовал в Москве, Петербурге и Новосибирске, передает ГТРК Санкт-Петербург. Всего к показу подготовили шесть фильмов. Все они, по задумке организаторов мероприятия, характеризуют кинематограф современного Китая.

Современное китайское кино покажут жителям трех российских городов. Фестиваль стартовал в Москве, Петербурге и Новосибирске, передает ГТРК "Санкт-Петербург".Всего к показу подготовили шесть фильмов. Все они, по задумке организаторов мероприятия, характеризуют кинематограф современного Китая. В городе на Неве кинопоказы стартовали с демонстрации фильма-номинанта каннского фестиваля 2018 года "Пепел — самый чистый белый" режиссера Цзя Чжанкэ.Особое внимание, по мнению продюсеров кинофестиваля, стоит обратить на фильм-закрытие. Драма "Слон сидит спокойно" была запрещена на родине ее создателя, режиссера Ху Бо.