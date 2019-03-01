Золотой голос России пустился в пляс
под песню Наташи Королевой Зять. Па и фуэте, которые выделывал Николай Басков, сняли и выложили в Сеть.
"Золотой голос России" пустился в пляс
под песню Наташи Королевой "Зять". "Па" и "фуэте", которые выделывал Николай Басков, сняли и выложили в Сеть.
"Натуральный блондин"
отечественной эстрады спел на корпоративной вечеринке. Затем, видимо, и Николай
Басков решил расслабиться и потанцевать.
Плясать певец стал в
зрительном зале в то время, как перед гостями выступала его коллега по сцене
Наташа Королева. Она-то и опубликовала в Stories своего
Instagram-аккаунта ролик, на котором видно, как Николай Басков "зажигает".
Исполнитель от души дурачится,
стоя рядом со сценой. А когда Басков замечает, что его снимают, начинает в
шутку прятаться от объектива смартфона. "Колюся жжет…" – подписала Королева
ролик.
"Если Колька напился... молодец, наш парниша... люблю", – прокомментировала
видео в аккаунте VladTime одна из пользовательниц
соцсети. Отметим, что, возможно, певец вовсе не был под мухой, а просто решил повеселиться.
Напомним, ранее стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской.
После мероприятия исполнительница похвасталась подаренной ей Басковым сумочкой,
куда Басков не забыл положить и денежный "гонорар".
Ранее в интервью
"Дни.ру" признался, что думает о собственной свадьбе. Он хочет взять в жены
иностранку, которая не знала бы, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имя
и амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.