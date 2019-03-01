Золотой голос России пустился в пляс под песню Наташи Королевой Зять. Па и фуэте, которые выделывал Николай Басков, сняли и выложили в Сеть.

"Золотой голос России" пустился в пляспод песню Наташи Королевой "Зять". "Па" и "фуэте", которые выделывал Николай Басков, сняли и выложили в Сеть."Натуральный блондин"отечественной эстрады спел на корпоративной вечеринке. Затем, видимо, и НиколайБасков решил расслабиться и потанцевать.Плясать певец стал взрительном зале в то время, как перед гостями выступала его коллега по сценеНаташа Королева. Она-то и опубликовала в Stories своегоInstagram-аккаунта ролик, на котором видно, как Николай Басков "зажигает".Исполнитель от души дурачится,стоя рядом со сценой. А когда Басков замечает, что его снимают, начинает вшутку прятаться от объектива смартфона. "Колюся жжет…" – подписала Королеваролик."Если Колька напился... молодец, наш парниша... люблю", – прокомментировалавидео в аккаунте VladTime одна из пользовательницсоцсети. Отметим, что, возможно, певец вовсе не был под мухой, а просто решил повеселиться.Напомним, ранее стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской.После мероприятия исполнительница похвасталась подаренной ей Басковым сумочкой,куда Басков не забыл положить и денежный "гонорар".Ранее в интервью"Дни.ру" признался, что думает о собственной свадьбе. Он хочет взять в женыиностранку, которая не знала бы, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имяи амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.