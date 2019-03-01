В Приморье определяют дальнейшую судьбу косаток и белух — их незаконно выловили в Охотском море для последующей продажи за рубеж. В китовой тюрьме, которая официально называется Центром адаптации морских млекопитающих, своей участи ожидают без малого сто особей. В неприемлемых условиях они содержатся вот уже 5 месяцев.

В Приморье определяют дальнейшую судьбу косаток и белух — их незаконно выловили в Охотском море для последующей продажи за рубеж. В "китовой тюрьме", которая официально называется Центром адаптации морских млекопитающих, своей участи ожидают без малого сто особей. В неприемлемых условиях они содержатся вот уже 5 месяцев. Владимир Путин дал неделю, чтобы решить эту проблему. Срок истекает сегодня. Как исполняется поручение президента?Снимать можно не все: за кадром остается колючая проволока, усиленные меры безопасности. Это место и правда похоже больше на тюрьму, чем на место содержания уникальных животных. Двойной забор, камеры наблюдения — посторонний не зайдет.Промыть обувь в специальном растворе, использовать перчатки при прикосновении к животным — сегодня здесь пристально следят за журналистами, которых на территорию пустили впервые. Казалось бы, правила здесь соблюдают, но ученые заявили, что выявлен целый ряд серьезных нарушений.Место это уже прозвали "китовой тюрьмой", официально же это центр передержки животных."В вольерах у белух было обнаружено большое количество льда. Белуха – это арктический вид китообразных и в природе они не боятся такого большого количества льда, но здесь животные содержатся скученно, их очень много в одном вольере, это приводит к гиподинамии и, соответственно, к снижению сопротивляемости организма белух к пониженной температуре воды, что в дальнейшем может привести к заболеваниям и гибели животных. У косаток мы отмечали такую же картину", — рассказала Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии.К 1 марта президент России Владимир Путин поручил решить судьбу млекопитающих, однако можно ли пленников выпустить в ближайшее время или они нуждаются в реабилитации? К изучению вопроса подключились Московская академия ветеринарной медицины и Институт проблем экологии. Оказалось, что пойманные косатки относятся к редкому виду и занесены в Красную книгу Камчатского края."Изъятие 90 детенышей – это серьезный ущерб для этой популяции в Сахалинском заливе. То же касается косаток, их в Охотском море мало, от 300 до 600 особей, и изъятие больше 10 животных – это приличный процент", — отметил Дмитрий Глазов, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции.Расследование ведут теперь не только Следственный комитет, но и ФСБ. Изучается схема отлова животных и возможность их нелегальной транспортировки за рубеж.В министерстве природных ресурсов и экологии готовятся ужесточить и конкретизировать правила вылова таких млекопитающих. Сегодня разрешение на вылов дают, если использовать морское животное планируют в научных и образовательных целях. В реальности бизнесмены становятся браконьерами.