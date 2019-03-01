Певец,
представляющий Россию на Евровидении-2019, причастен к тому, что Незалежная
отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую
точку зрения высказал Дни.ру член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Певец,
представляющий Россию на "Евровидении-2019", причастен к тому, что Незалежная
отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую
точку зрения высказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, то, что произошло с украинским
национальным отбором на "Евровидение", войдет в историю под названием "музыкальный
Евромайдан". "По сути, отказ Maruv плясать под дудку украинских чиновников
вызвал виртуальную революцию достоинства среди украинских музыкантов и телезрителей",
– уверен Вадим Манукян.
Собеседник "Дни.ру" обратил внимание на то, что вокруг
этой истории произошла консолидация всего украинского общества. "Люди собрались
не под политическими знаменами, а под знаменем музыки, а им откровенно навязали
политику и хотели выломать руки", – констатировал эксперт.
"А кто же является организатором этого украинского
музыкального Евромайдана? В это сложно поверить, но им стал именно ", – заявил Манукян. По его словам, певец первым поверил в Maruv и все
эти годы ее опекал, о чем откровенно призналась сама исполнительница.
Манукян добавил, что "дрался как лев"
за певицу на шоу "Голос Краины", "когда до студии доносились звуки
выстрелов с Евромайдана". "По иронии судьбы именно российский участник "Евровидения-2019"
привел в движение бомбу замедленного действия по имени Maruv", – заключил Вадим
Манукян.