Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.Сегодня нам предлагают валюту. Мы за. Конечно, это будет рубль — и у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, — сказал Лукашенко.Также он заявил, что не имеет значения, где будет расположен эмиссионный центр. Он предложил разместить его в Санкт-Петербурге, отметив, что это — его любимый город и родина президента России Владимира Путина.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией не терпит суеты.