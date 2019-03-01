Глава Белоруссии Александр Лукашенко намерен снова участвовать в президентских выборах. Это решение он принял на основе собственного состояния, а также отношения к нему в стране. При этом президент особо уточнил, что все будет по закону.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко намерен снова участвовать в президентских выборах. Это решение он принял на основе собственного состояния, а также отношения к нему в стране, сообщает агентство РИА Новости.При этом президент особо уточнил, что все будет по закону. Также Лукашенко анонсировал принятие новой конституции. В ней усилятся роли исполнительной и законодательной ветвей власти.При всем при этом, глава государства поклялся, что не собирается "продавливать" новую конституцию. Белорусский лидер уточнил: он лично заинтересован в том, чтобы главный документ страны соответствовал реалиям времени, так как в противном случае все "палки и камни" полетят в него.