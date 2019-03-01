Московский стадион Лужники получил разрешение принимать матчи Российской премьер-лиги. Комиссия РПЛ признала поле Лужников пригодным для проведения матчей чемпионата России.

Московский стадион "Лужники" получил разрешение принимать матчи Российской премьер-лиги. Комиссия РПЛ признала поле "Лужников" пригодным для проведения матчей чемпионата России.Таким образом, нет препятствий для проведения матче 19 тура между "Динамо" и "Спартаком" в "Лужниках". Ранее комиссия РПЛ забраковала газон нового стадиона "Динамо". Таким образом, динамовцы могут перенести встречу либо в "Лужники", либо на "Арену-Химки", где команда принимала соперников раньше.Пока "Динамо" не обращалось ни к администрации "Лужников", ни к дирекции стадиона в Химках. Матч между "Динамо" и "Спартаком" запланирован на 10 марта.