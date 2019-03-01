Модель прокомментировала слухи о своей беременности. Анастасия Решетова откровенно ответила подписчице в своем Instagram-аккаунте.

Модель прокомментировала слухи о своей беременности.Анастасия Решетова откровенно ответила подписчице в своем Instagram-аккаунте.Избранница рэпера опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и розовом халате. Поклонники увидели измененияв фигуре Анастасии Решетовой и стали поздравлять еес беременностью."Беременность тебякрасит", "По-любому беременна! Поздравляю", "По фоткам уже виднобеременность, что еще скрывать?", – прокомментировали пост девушки фолловеры.Модель решила прерватьмолчание и ответила одной из подписчиц.АнастасияРешетова дала понять, что с ее фигурой все в порядке, а виною всему –неправильный фасон одежды."Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете,что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишьнеудачный ракурс и одежда", – заверила любовница Тимати. Однаконе все поклонники ей поверили.Напомним, 35-летний рэпер уже несколько лет встречается с . Первое время они старались не афишировать свои отношения,но теперь довольно часто публикуют совместные фото в соцсетях.Ранее влюбленная пара побывала вПариже, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Более того, поклонникирешили, что Тимати и тайно поженились. Но слухи не подтвердились.