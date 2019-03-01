Модель прокомментировала слухи о своей беременности.
Анастасия Решетова откровенно ответила подписчице в своем Instagram-аккаунте.
Модель прокомментировала слухи о своей беременности.
Анастасия Решетова откровенно ответила подписчице в своем Instagram-аккаунте.
Избранница рэпера опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и розовом халате. Поклонники увидели изменения
в фигуре Анастасии Решетовой и стали поздравлять ее
с беременностью.
"Беременность тебя
красит", "По-любому беременна! Поздравляю", "По фоткам уже видно
беременность, что еще скрывать?", – прокомментировали пост девушки фолловеры.
Модель решила прервать
молчание и ответила одной из подписчиц.
Анастасия
Решетова дала понять, что с ее фигурой все в порядке, а виною всему –
неправильный фасон одежды.
"Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете,
что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь
неудачный ракурс и одежда", – заверила любовница Тимати. Однако
не все поклонники ей поверили.
Напомним, 35-летний рэпер уже несколько лет встречается с . Первое время они старались не афишировать свои отношения,
но теперь довольно часто публикуют совместные фото в соцсетях.
Ранее влюбленная пара побывала в
Париже, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Более того, поклонники
решили, что Тимати и тайно поженились. Но слухи не подтвердились.