Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с
1994 года. За это время он приноровился вести двойную игру: заигрывать с
Западом, который обложил его санкциями и периодически наносить уколы России,
благосклонно относящейся к его непростому нраву.
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с
1994 года. За это время он приноровился вести двойную игру: заигрывать с
Западом, который обложил его санкциями и периодически наносить уколы России,
благосклонно относящейся к его непростому нраву.
В последние годы отношения России и Белоруссии напоминают
американские горки: Батька то накинется на Москву с очередными нелепыми
обвинениями, то начнет признаваться в любви к россиянам. Странное поведение
Александра Лукашенко объясняется достаточно просто: он извлекает личную выгоду,
играя по двум направлениям.
Главный вопрос, который возникает при оценке отношений
Москвы и Минска – что, собственно, связывает наши два государства, помимо вхождения
в искусственное политическое образование под названием Союзное государство?
Создавая его в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко
строили далеко идущие планы: речь шла о полном объединении стран с введением единой
валюты. Как известно, этого не произошло, но, спустя два десятилетия, Лукашенко
вдруг заговорил о той самой единой валюте. Казалось бы, с чего вдруг Батьке это
понадобилось? Ответ лежит на поверхности: у Белоруссии кончились деньги.
В начале этого года выдвинул России ультиматум:
мол, если Москва не компенсирует ему потери за недружественные цены на нефть,
то потеряет защитника на западном направлении. Кроме того, президент вдруг
заговорил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая
исходит, в том числе, и от России. Прозвучало даже слово "майдан".
По странному совпадению эти заявления напоминают аналогичные
претензии со стороны Украины, которая думает о том, что Россия спит и видит
свои танки в центре Киева. Неужели Батька тоже полагает, что у Москвы больше нет других проблем, как завоевывать
Белоруссию, которая юридически и так составляет с ней одно государство.
Стоит напомнить, что никто из наших политиков или
общественных деятелей не упрекает Александра Лукашенко в том, что он до сих пор
не признал Крым российским. Хотя, казалось бы, здесь и так все очевидно: Россия
и Белоруссия представляют собой одно государство и поэтому взгляд на
международные политические процессы у нас должен быть один. К примеру, невозможно
представить, что руководитель какого-нибудь российского региона вдруг скажет: "Я
считаю Крым украинским".
Тем не менее, все сходит с рук. Он продолжает
налаживать связи с Европой, вымаливая у нее прощения за то, что задержался у
власти более чем на два десятилетия. Одновременно с этим Батька грозит пальцем
России, шантажируя ее нелепыми заявлениями. Но, очевидно понимая, что без
России ему не жить, он поддерживает дружбу с Владимиром Путиным, приезжая к
нему в гости по два раза в месяц.
Не исключено, что в недалекой исторической перспективе
Москва и Минск проведут референдум о настоящем объединении. Ведь братский союз
русских и белорусов складывался столетиями, но развела их по разным углам не
война, и не ссора, а распад СССР, после
которого миллионы семей оказались разорваны новыми государственными границами.