Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. За это время он приноровился вести двойную игру: заигрывать с Западом, который обложил его санкциями и периодически наносить уколы России, благосклонно относящейся к его непростому нраву.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с1994 года. За это время он приноровился вести двойную игру: заигрывать сЗападом, который обложил его санкциями и периодически наносить уколы России,благосклонно относящейся к его непростому нраву.В последние годы отношения России и Белоруссии напоминаютамериканские горки: Батька то накинется на Москву с очередными нелепымиобвинениями, то начнет признаваться в любви к россиянам. Странное поведениеАлександра Лукашенко объясняется достаточно просто: он извлекает личную выгоду,играя по двум направлениям.Главный вопрос, который возникает при оценке отношенийМосквы и Минска – что, собственно, связывает наши два государства, помимо вхожденияв искусственное политическое образование под названием Союзное государство?Создавая его в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенкостроили далеко идущие планы: речь шла о полном объединении стран с введением единойвалюты. Как известно, этого не произошло, но, спустя два десятилетия, Лукашенковдруг заговорил о той самой единой валюте. Казалось бы, с чего вдруг Батьке этопонадобилось? Ответ лежит на поверхности: у Белоруссии кончились деньги.В начале этого года выдвинул России ультиматум:мол, если Москва не компенсирует ему потери за недружественные цены на нефть,то потеряет защитника на западном направлении. Кроме того, президент вдругзаговорил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, котораяисходит, в том числе, и от России. Прозвучало даже слово "майдан".По странному совпадению эти заявления напоминают аналогичныепретензии со стороны Украины, которая думает о том, что Россия спит и видитсвои танки в центре Киева. Неужели Батька тоже полагает, что у Москвы больше нет других проблем, как завоевыватьБелоруссию, которая юридически и так составляет с ней одно государство.Стоит напомнить, что никто из наших политиков илиобщественных деятелей не упрекает Александра Лукашенко в том, что он до сих порне признал Крым российским. Хотя, казалось бы, здесь и так все очевидно: Россияи Белоруссия представляют собой одно государство и поэтому взгляд намеждународные политические процессы у нас должен быть один. К примеру, невозможнопредставить, что руководитель какого-нибудь российского региона вдруг скажет: "Ясчитаю Крым украинским".Тем не менее, все сходит с рук. Он продолжаетналаживать связи с Европой, вымаливая у нее прощения за то, что задержался увласти более чем на два десятилетия. Одновременно с этим Батька грозит пальцемРоссии, шантажируя ее нелепыми заявлениями. Но, очевидно понимая, что безРоссии ему не жить, он поддерживает дружбу с Владимиром Путиным, приезжая кнему в гости по два раза в месяц.Не исключено, что в недалекой исторической перспективеМосква и Минск проведут референдум о настоящем объединении. Ведь братский союзрусских и белорусов складывался столетиями, но развела их по разным углам невойна, и не ссора, а распад СССР, послекоторого миллионы семей оказались разорваны новыми государственными границами.