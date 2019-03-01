Европейские политики начинают постепенно прозревать и давать объективную оценку деяниям Петра Порошенко. В Германии предложили отдать президента Украины под суд за развязанную им войну на юго-востоке страны.

Европейскиеполитики начинают постепенно прозревать и давать объективную оценку деяниямПетра Порошенко. В Германии предложили отдать президента Украины под суд заразвязанную им войну на юго-востоке страны.Порошенкоутопил Донбасс в крови, развязав там войну с собственным народом. Каждый день сюго-востока Украины приходят сообщения об обстрелах мирных жителей и гибели людейПрезидентПетр Порошенко должен понести за это уголовное наказание, заявил депутатрегионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Впервые в Европе прозвучалопредложение создать международный трибунал, который бы определил наказание для президентаУкраины.Помнению Линдеманна, ситуация на линии разграничения в Донбассе постоянно ухудшается, увеличивается числообстрелов с украинской стороны. Немецкий депутат отметил, что все это Порошенкоделает ради победы на выборах, пишет издание "ПолитНавигатор".Призывы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственностизвучат не впервые. Депутат Верховной рады Олег Ляшко на днях предложилрасстрелять президента за государственную измену. Нардепа возмутилкоррупционный скандал в сфере закупок для армии, в котором оказались замешаны ближайшиеродственники и соратники Порошенко.Сегодня президента обвинил в мародерстве во время войны экс-министробороны Анатолий Гриценко. Он заявил, что Петр должен сесть пожизненно запричастность к хищениям в оборонной сфере. Посадить Петра Порошенко ранее обещала и его бывшаясоратница, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратурудва заявления с требованием возбудить уголовные дела против президента.Оранжевая принцесса обвиняет Порошенко в готовящихся массовых фальсификациях навыборах 31 марта.Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. Несмотря на многочисленные скандалы вовласти, Петр занимает третье место в рейтинге популярностикандидатов. На второй позиции – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидирует, поданным соцопросов, комик Владимир Зеленский.