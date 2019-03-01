Европейские
политики начинают постепенно прозревать и давать объективную оценку деяниям
Петра Порошенко. В Германии предложили отдать президента Украины под суд за
развязанную им войну на юго-востоке страны.
Европейские
политики начинают постепенно прозревать и давать объективную оценку деяниям
Петра Порошенко. В Германии предложили отдать президента Украины под суд за
развязанную им войну на юго-востоке страны.
Порошенко
утопил Донбасс в крови, развязав там войну с собственным народом. Каждый день с
юго-востока Украины приходят сообщения об обстрелах мирных жителей и гибели людей
Президент
Петр Порошенко должен понести за это уголовное наказание, заявил депутат
регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Впервые в Европе прозвучало
предложение создать международный трибунал, который бы определил наказание для президента
Украины.
По
мнению Линдеманна, ситуация на линии разграничения в Донбассе постоянно ухудшается, увеличивается число
обстрелов с украинской стороны. Немецкий депутат отметил, что все это Порошенко
делает ради победы на выборах, пишет издание "ПолитНавигатор".
Призывы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности
звучат не впервые. Депутат Верховной рады Олег Ляшко на днях предложил
расстрелять президента за государственную измену. Нардепа возмутил
коррупционный скандал в сфере закупок для армии, в котором оказались замешаны ближайшие
родственники и соратники Порошенко.
Сегодня президента обвинил в мародерстве во время войны экс-министр
обороны Анатолий Гриценко. Он заявил, что Петр должен сесть пожизненно за
причастность к хищениям в оборонной сфере. Посадить Петра Порошенко ранее обещала и его бывшая
соратница, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру
два заявления с требованием возбудить уголовные дела против президента.
Оранжевая принцесса обвиняет Порошенко в готовящихся массовых фальсификациях на
выборах 31 марта.
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта. Несмотря на многочисленные скандалы во
власти, Петр занимает третье место в рейтинге популярности
кандидатов. На второй позиции – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидирует, по
данным соцопросов, комик Владимир Зеленский.