Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали ведущими мероприятия, организованного Оксаной Федоровой. Во время фотосессии фигурист, супруг звезды комедийного сериала Моя прекрасная няня, был снят в самый пикантный момент.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали ведущими мероприятия, организованного Оксаной Федоровой. Во время фотосессии фигурист, супруг звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", был снят в самый пикантный момент.27 февраля‬ в одном из столичных ресторанов состоялась ежегодная церемония награждения "Пара Года", учрежденная главным редактором журнала MODA topical, популярной ведущей Оксаной Федоровой. Были названы имена самых ярких и успешных пар российского шоу-бизнеса.Заветные статуэтки и множество призов спонсоров получили Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, Александр и Екатерина Стриженовы, Жасмин и Илан Шор (правда, на праздник пришла только певица), Елена Летучая и Юрий Ананшенков (аналогично), Сергей Жуков и Регина Бурд, Дмитрий Маликов с женой Еленой и многие другие. Ведущими вечера стали актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев.Для торжественного мероприятия 47-летняя звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" выбрала необычное декольтированное платье светлого оттенка из блестящей ткани. Изюминкой стала юбка, сзади длинная. а спереди короткая, демонстрирующая стройные ножки артистки в босоножках на большой платформе. Юбка складками и перьями эффектно задрапировала живот Анастасии Заворотнюк. Чтобы наряд не показался бесформенным, завершающим штрихом был черный тонкий ремешок.Петр Чернышев абсолютно соответствовал стильной супруге. Фигурист появился на публике в черном костюме, черной рубашке и черной атласной бабочке. Разумеется, пара не ушла без подарков и награды. Анастасия и Петр получили награду в номинации "Творческая пара", а также множество подарков.Не обошлось без конфуза. Во время фотосессии Петр Чернышев бросил взгляд украдкой на внушительное декольте позирующей с ним и Анастасией Заворотнюк светловолосой гостьи. Проворный фотограф умудрился снять этот момент. К чести фигуриста стоит отметить, что не заметить такие аппетитные формы было решительно невозможно.