Организаторы международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2019, которая проходила в Барселоне с 25 по 28 февраля, огласили лауреата премии Лучший смартфон года. По мнению жюри, им стал Huawei Mate 20 Pro (читайте наш обзор по этой ссылке).

Организаторы международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2019, которая проходила в Барселоне с 25 по 28 февраля, огласили лауреата премии "Лучший смартфон года". По мнению жюри, им стал Huawei Mate 20 Pro (читайте наш обзор по этой ссылке).Аппарат Huawei достоин победы: он первым среди Android-смартфонов получил функцию 3D-сканирования лица, обладает встроенным в экран датчиком отпечатков, высококачественным OLED-дисплеем, очень емким аккумулятором на 4200 мАч и одним их лучших на рынке процессором — 7-нм HiSilicon Kirin 980.На победу в этой номинации также претендовали Apple iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. Лучшим на MWC в прошлом году был признан iPhone X, хотя Apple участия в выставке не принимает.В категории "Лучшая надеваемая мобильная технология" победили смарт-часы Galaxy Watch (наш обзор). Samsung удачно перезагрузила линейку: преемник серии Gear водонепроницаем, комплектуется AMOLED-экраном, поддерживает LTE-сети и беспроводную зарядку. За счет этого в пиковый период предпраздничных продаж, подсчитали в Strategy Analytics, в конце 2018-го Samsung отгрузила в четыре раза больше устройств, чем год назад.Титул "Революционная инновация в мобильном устройстве" отошел к функции Night Sight, которая значительно улучшает качество съемки в условиях низкой освещенности, склеивая несколько фотографий в одну. Впервые эта возможность стала доступна на Pixel 3 и Pixel 3 XL.Победителей объявляла ассоциация GSM (GSMA), отстаивающая интересы мировой индустрии мобильных коммуникаций. Альянс объединяет свыше 750 сотовых операторов и компаний.