28 февраля 2019 года завершился прием работ на соискание Национальной литературной премии Большая книга четырнадцатого сезона. Всего на получение премии в этом году претендует 343 произведения.

28 февраля 2019 года завершился прием работ на соискание Национальной литературной премии "Большая книга" четырнадцатого сезона. Всего на получение премии в этом году претендует 343 произведения.Среди авторов — Владимир Личутин, Кама Гинкас, Елена Ленковская, Вадим Ярмолинец, Булат Ханов, Олег Зоберн, Эдуард Веркин, Евгений Водолазкин, Олег Лекманов, Гузель Яхина, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова, Виктор Пелевин, Александр Снегирёв, Сергей Носов и многие другие.Номинаторами выступили более 10 издательств, журналы и газеты, союзы писателей и члены Литературной академии."Географическое представительство присланных на премию в этом сезоне произведений весьма широко – и это традиционно для "Большой книги". В России – от Петропавловска до Калининграда. Из ближнего зарубежья – Беларусь, Казахстан. Немало русскоязычных авторов из Европы, Израиля. Кстати говоря, выдвигают книги не только сами авторы, но и зарубежные издания, издательства, выпускающие книги на русском языке. За всем этим мы, конечно, с надеждой предполагаем тематическое и жанровое разнообразие", — отметил председатель Совета экспертов Михаил Бутов.В состав Совета экспертов также вошли главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев, заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев, ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова и заместитель заведующего отделом прозы журнала "Новый мир" Ольга Новикова.23 апреля будет объявлен длинный список, а в конце мая на традиционном Литературном обеде станут известны имена финалистов премии.