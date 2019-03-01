01.03.2019

2019-03-01 12:55:53

На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина

На борту лайнера авиакомпании "Победа", летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина, сообщает портал "". После посадки стюардесса попыталась разбудить пассажирку, однако та не подавала признаков жизни. По предварительным данным, она болела раком и была в Северной столице на лечении.