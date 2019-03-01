Настоящую весеннюю погоду обещают синоптики на Кубани уже на следующей неделе. Судя по прогнозам, в некоторых районах Краснодарского края температура может превысить отметку +20 градусов. А пока в регионе действует штормовое предупреждение.

Настоящую весеннюю погоду обещают синоптики на Кубани уже на следующей неделе. Судя по прогнозам, в некоторых районах Краснодарского края температура может превысить отметку +20 градусов.Правда, в начале недели еще подержится прохладная погода. В регионе действует штормовое предупреждение. По ночам все еще возможны слабые заморозки. Хотя днем воздух прогреется до 10 тепла. К четвергу существенно потеплеет, до плюс 17-ти, особенно это почувствуют жители Лабинского района, передает ГТРК "Кубань".По-настоящему весенней погода станет в праздничный день, 8 марта. Синоптики обещают в ряде районов до +21 градуса. Осадков в эти дни не ожидается.