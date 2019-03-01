Международный женский форум стартовал в Новокузнецке. Его тема — Роль женщин в развитии промышленных регионов. На Кузбасс прилетели гости из 16 стран. Кроме того, участвуют представители субъектов РФ. Общее число зарегистрированных участников превысило две тысячи человек.

Международный женский форум стартовал в Новокузнецке. Его тема — "Роль женщин в развитии промышленных регионов". На Кузбасс прилетели гости из 16 стран — США, Канады, Германии, Великобритании и других. Кроме того, участвуют представители субъектов РФ. Как сообщила председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, общее число зарегистрированных участников превысило две тысячи человек.Организаторы форума — Совет Федерации РФ, правительство Кемеровской области и Минпромторг РФ — подготовили для обсуждения широкий круг вопросов, важных и актуальных для современной женщины. Среди тем — образование, сохранение здоровья, профессиональные достижения, гендерное равенство, туризм, передает ГТРК "Кузбасс".На открытии форума перед гостями выступила известная певица Тамара Гвердцители. Зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец приехала на Кузбасс не с пустыми руками. Она вручила губернатору области Сергею Цивилеву сертификат на покупку более 80 пианино для детских музыкальных школ.Форум продлится 1-2 марта.