Злоумышленник попросил курьера подождать у лифта, закрыв дверь в общий холл, затем через еще одну дверь спустился этажом ниже и скрылся с места происшествия...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО и оперативники ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 27-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В полицию обратился курьер одного из интернет-магазинов по продаже одежды. Он рассказал, что по указанному адресу на Мичуринском проспекте привез заказ. Заказчик забрал товар для примерки и попросил курьера подождать на лестничной площадке. Однако, спустя некоторое время, сотрудник магазина стал звонить в двери, но оказалось, что никто из жильцов заказ не делал. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.Установлено, что злоумышленник попросил курьера подождать у лифта, закрыв дверь в общий холл, затем через еще одну дверь спустился этажом ниже и скрылся с места происшествия.Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Похищенное частично изъято.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93