Нафтогаз Украины заявил о победе в арбитражном суде в Гааге. Иск был подан в связи с утратой активов компании в Крыму и на шельфе Черного моря. Сумму утраченного имущества Нафтогаз оценил в 5 миллиардов долларов. Окончательная сумма станет предметом рассмотрения на следующем слушании суда.

"Нафтогаз Украины" заявил о победе в арбитражном суде в Гааге. Иск к России был подан в связи с утратой активов компании в Крыму и на шельфе Черного моря. Сумму утраченного имущества "Нафтогаз" оценил в 5 миллиардов долларов. Окончательная сумма станет предметом рассмотрения на следующем слушании суда.Решения суда о сумме компенсации "Нафтогаз Украины" ожидает в конце 2019 или начале 2020 года, сообщает РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на пресс-конференции, которую транслировал украинский "Пятый канал", заявил, что ожидает, что "Газпром" опротестует это решение суда.Украинская компания намерена попытаться взыскать с "Газпрома" активы во исполнение решения Стокгольмского арбитража еще в трех юрисдикциях, причем не только в Европе, но и в США."В таких юрисдикциях, как Великобритания и Голландия, мы думаем, что в течение следующего месяца с большой вероятностью мы сможем получить решения", — отметил при этом Андрей Коболев.Также "Нафтогаз" намерен получить с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов по судам в Люксембурге, Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США.Семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали в октябре 2016 года арбитражное производство против России по возмещения ущерба, который был причинен якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму". Интересы украинской компании в деле о возмещении убытков представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP.Новости о выигрыше в судах – повод для Андрея Коболева замять скандал в Раде: там украинское правительство обвинили в закрытии глаз на мародерство со стороны "Нафтогаза", а также потребовали от самого Коболева вернуть премию в 46 миллионов долларов. Кабинет министров Украины пока решил не продлевать контракт с Коболевым. Кроме того, "Нафтогаз" сорвал планы по развитию собственной газодобычи.Еще две неприятные для Украины новости. Арбитражный суд Ставропольского края постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины 144 миллионов долларов по делу о потере активов российской компании "Татнефть". Вторая новость хуже: министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что украинская газотранспортная система неконкурентоспособна. За более чем 50 лет эксплуатации украинская ГТС находится в плачевном и запущенном состоянии. Ее дальнейшее использование требует серьезных финансовых затрат."Зачем использовать старые "Жигули", если у вас есть современная Lada", — образно пояснил ситуацию Новак, рассказав о преимуществах "Северного потока-2" и "Турецкого потока".Контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите российского природного газа в Европу истекает в 2019 году. Еврокомиссия намерена на мае инициировать начало переговоров о его продлении еще на 10 лет. Но в этом случае, подчеркивают даже в Еврокомиссии, условия и объемы транзита должны быть привлекательными для всех участников.Пока же из-за использования труб большего диаметра себестоимость транспортировки газа по "Северному потока" вдвое меньше, чем транзит через Украину.