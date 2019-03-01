Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление во время традиционной прямой линии с общественностью. По его словам, главой братской республики может стать другой человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление во время традиционной прямой линии с общественностью. По его словам, главой братской республики может стать другой человек.Лукашенко, с его слов, "наелся" президентства. Оннедвусмысленно намекнул, что может оставить пост главы государства и передатьбразды правления другому человеку.Однако остается открытым вопрос, как с новым президентомбудет сотрудничать Россия, заявил Лукашенко. Батька намекнул, что его в Москвехорошо знают, имеют представление, что от него можно ожидать. "Про другогобудет сложнее, извините за нескромность", – предупреждает глава государства.Лукашенко на словах вроде и не прочь развивать союз сРоссией. Создание единой валюты, о чем ранее неоднократно говорили в Москве,Батька считаем приемлемым вариантом, но полагает, что это должны быть новыеденьги, не белорусские и не российские.Эмиссионный центр такой валюты предложилразместить в Санкт-Петербурге, отметив, что это его любимый город. Хотя ранееБатька, с его слов, предлагал вариант Смоленска.Лукашенко, судя по всему, очень любит выражение "наестьсявласти". Его он употребляет в публичном поле уже не первый раз. Несколькодней назад во время общения с курсантами Военной академии в Минске Батьказаявил, что не пожелал бы сыновьям повторить его жизненный путь, в том числемладшему Николаю, которого многие прочит в преемники.Президент Белоруссии занимает свой пост 25 лет, последнеевремя Москва предъявляет к нему серьезные претензии из-за отсутствия реальныхшагов на пути интеграция. Батька в свою очередь недоволен ценами на российскиеэнергоносители.В декабре прошлого года позволил себе резкий,грубый тон в общении с президентом Владимиром Путиным. Батька оченьэмоционально высказался о стоимости российского газа и нефти для Минска.