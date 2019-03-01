Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление во время традиционной прямой линии с общественностью. По его словам, главой братской республики может стать другой человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление во время традиционной прямой линии с общественностью. По его словам, главой братской республики может стать другой человек.
Лукашенко, с его слов, "наелся" президентства. Он
недвусмысленно намекнул, что может оставить пост главы государства и передать
бразды правления другому человеку.
Однако остается открытым вопрос, как с новым президентом
будет сотрудничать Россия, заявил Лукашенко. Батька намекнул, что его в Москве
хорошо знают, имеют представление, что от него можно ожидать. "Про другого
будет сложнее, извините за нескромность", – предупреждает глава государства.
Лукашенко на словах вроде и не прочь развивать союз с
Россией. Создание единой валюты, о чем ранее неоднократно говорили в Москве,
Батька считаем приемлемым вариантом, но полагает, что это должны быть новые
деньги, не белорусские и не российские.
Эмиссионный центр такой валюты предложил
разместить в Санкт-Петербурге, отметив, что это его любимый город. Хотя ранее
Батька, с его слов, предлагал вариант Смоленска.
Лукашенко, судя по всему, очень любит выражение "наесться
власти". Его он употребляет в публичном поле уже не первый раз. Несколько
дней назад во время общения с курсантами Военной академии в Минске Батька
заявил, что не пожелал бы сыновьям повторить его жизненный путь, в том числе
младшему Николаю, которого многие прочит в преемники.
Президент Белоруссии занимает свой пост 25 лет, последнее
время Москва предъявляет к нему серьезные претензии из-за отсутствия реальных
шагов на пути интеграция. Батька в свою очередь недоволен ценами на российские
энергоносители.
В декабре прошлого года позволил себе резкий,
грубый тон в общении с президентом Владимиром Путиным. Батька очень
эмоционально высказался о стоимости российского газа и нефти для Минска.